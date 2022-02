Città Vecchia, i soffitti dei palazzi dipinti dal Carella rischiano l’oblio

Domenico Carella (1721-1813) ha decorato numerose dimore nobiliari nei maggiori centri pugliesi. A Taranto si conservano gli straordinari dipinti su tela che decorano i soffitti dei palazzi della Città Vecchia. Secondo una moda invalsa verso la fine del’700, gli intradossi dei solai lignei dei piani nobili, decorati con dipinti a tempera a motivi vegetali, furono coperti da carenature lignee, a simulare volte ribassate, sulle quali venivano inchiodate tele di grandi dimensioni (fino a 10 metri di lunghezza) disposte in fasce longitudinali, e dipinte in loco.

Tale tecnica consentiva di introdurre negli apparati decorativi scene mitologiche di grande impatto, che alludevano alla cultura ed ai valori portanti delle famiglie committenti, attingendo per questo al repertorio simbolico e a soggetti propri della mitologia classica, in un periodo in cui l’archeologia era divenuta particolarmente di moda nelle classi dominanti, specie a seguito dei rinvenimenti di Ercolano e Pompei. A Taranto si annoverano i dipinti a soffitto dei palazzi Pantaleo, Stola, De Bellis, Fornari. Di questi due ultimi, di proprietà comunale, furono distaccate negli anni ’90 le grandi tele del Carella, dovendosi procedere al consolidamento statico di quegli immobili. I dipinti furono trasferiti a Roma in un laboratorio di restauro specializzato (Pouchain), in attesa di essere restaurati, previa acquisizione di adeguato finanziamento da parte del Comune di Taranto. In mancanza di finanziamento, i dipinti restarono in deposito presso la ditta romana per oltre 20 anni, finché non ritornarono a Taranto circa nove anni fa, custoditi, velinati e arrotolati, presso un locale del Palazzo di Città.

Nel 2019, su mia proposta (nel corso della mia breve esperienza da assessore all’urbanistica del Comune), fu stipulato un accordo fra Comune (sindaco Rinaldo Melucci), Soprintendenza ( arch. Maria Piccarreta), Politecnico di Bari ( prof. Domenica Costantino) e Marina Militare (ammiraglio Salvatore Vitiello), per verificare lo stato di conservazione dei dipinti, le modalità di restauro, la reale possibilità di ricomporre le tantissime porzioni in cui erano stati suddivisi, sulla scorta di una non del tutto esauriente documentazione fotografica. Fu per questo allestito, ancora in essere, un laboratorio di restauro aperto al pubblico presso il Castello Aragonese, concesso per l’occasione in uso dall’Ammiraglio Vitiello, individuando nella cosiddetta Sala Spagnola, l’ambiente adeguato a svolgere dai rulli le lunghe tele (oltre 10 metri di lunghezza) da sottoporre a test specifici . Il 27 gennaio 2020, presso il laboratorio del Castello, furono presentati al pubblico i primi esiti della ricerca alla presenza del Sindaco, dell’allora Soprintendente PIccarreta, dell’ammiraglio Vitiello e delle restauratrici della Soprintendenza. Il progetto e i suoi interessanti esiti sono stati illustrati, da ultimo, in tre pannelli esposti in occasione della mostra organizzata nel 2021 nel Palazzo Ducale di Martina Franca per il trecentenario della nascita di Domenico Carella. Il progetto, forse unico in Italia per il coinvolgimento di Enti pubblici, Istituti universitari, Marina Militare e la collaborazione di associazioni locali come gli Amici dei Musei di Taranto e ANCE Taranto, è purtroppo sospeso da due anni. Il dipinto campione (lungo circa dieci metri), steso sul pavimento della sala laboratorio privo di adeguata protezione rischia di venir danneggiato, vanificando l’importante lavoro fin’ora svolto.

Occorre riprendere al più presto l’azione avviata con tanto successo per il recupero delle tele del Carella, con le modalità del progetto originario, cioè consentendo la visita del laboratorio in giornate prestabilite, per il maggior coinvolgimento del pubblico nel recupero e valorizzazione di un così importante patrimonio artistico. A riguardo va segnalato che le altre tele provenienti dai soffitti dei palazzi della Città Vecchia, tutti di proprietà comunale, sono nel frattempo stati trasferiti, arrotolati in appositi rulli, nei depositi della Biblioteca Acclavio. Auspico, se ciò non sia stato già fatto, che il restauro delle tele del Carella sia inserito nei progetti legati al PNRR (missione 1, Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo). A tal riguardo ricordo che l’esposizione dei dipinti del Carella e la ricomposizione dei preziosi soffitti, era stata immaginata all’interno della Pinacoteca Comunale da allestire nel Palazzo Archita, riproducendo le originarie carenature, da sospendere a soffitto dei vasti ambienti dedicati. Tanto più dispiace che il progetto sia stato interrotto, in quanto Taranto ha anticipato di ben due anni, ponendosi quindi all’avanguardia (senza darne il giusto risalto, forse sottovalutandone la portata culturale e scientifica), analoga iniziativa in corso presso il museo di Palazzo Grassi a Venezia dall’ottobre 2021, intitolata “Strappi”, riguardante il restauro “a vista”di grandi affreschi settecenteschi di Carlo Innocenzo Carloni (1687 – 1775), staccati anch’essi dalle volte di alcuni saloni, e dei quali si era persa la memoria. Chi riprenderà il progetto interrotto?

Augusto Ressa