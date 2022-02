Dati record per la raccolta differenziata a Castellaneta

CASTELLANETA – «Nel 2021 superato l’80%». Sono i dati da record della raccolta differenziata a Castellaneta, riconosciuti anche da Legambiente con il premio “Comune Riciclone”. Avviata nel 2017, la raccolta differenziata spinta, con il sistema “porta a porta”, nella città di Valentino è oramai nella fase della maturità. «In questa fase, obiettivo dell’Amministrazione comunale è migliorare sempre più la qualità della differenziata, riducendo la cosiddetta “contaminazione”, cioè il mix di diverse frazioni nella stessa pattumella – si legge in una nota – Se nella stessa busta viene inserita una bottiglia di plastica, una di vetro e residui di cibo, quel rifiuto non può essere più differenziato e finirà in discarica.

Ma vi è di più, oltre alla beffa anche il danno: aumentano i costi, a causa del conferimento in discarica, e si perdono i corrispettivi economici che derivano dalla vendita dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata. Ecco perché l’Ufficio Ambiente, in sinergia con la Polizia Locale, ha stretto un giro di vite sui controlli. Nel mirino degli agenti, guidati dal Comandante dott. Francesco Perrone, gli errati conferimenti e gli abbandoni. Nello scorso mese di gennaio, solo nei pressi della Porta Piccola, sono stati colti in fallo sei cittadini per abbandono di rifiuti, grazie agli occhi elettronici delle fototrappole, attive h24, anche di notte. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di € 400. Affondo della Polizia Locale, guidata dal anche sulle pattumelle condominiali; per 13 stabili è scattata la sanzione di € 300. Col nuovo anno, quindi, multe salate per quei pochi che non rispettano le regole e vanificano gli sforzi di tutti. Le sanzioni per errato conferimento arrivano dopo aver abbondantemente superato la fase di avvio del servizio e dopo un’ulteriore fase di tolleranza, in cui gli operatori della raccolta hanno segnalato gli errati conferimenti con degli adesivi».

«È arrivato il momento di fare qualche sforzo in più per rendere il rifiuto più puro possibile – commenta l’Assessore all’ambiente Giuseppe Angelillo – affinché le altissime percentuali di differenziata corrispondano anche a maggiori entrate dell’Amministrazione presso i centri di raccolta dei rifiuti, risorse che consentono di diminuire i costi del servizio e quindi le tariffe ai cittadini. Con il nuovo anno, quindi, zero tolleranza con l’obiettivo non tanto di punire ma quanto di sensibilizzare le coscienze su quanto sia importante fare bene la differenziata. Non a caso – continua Angelillo – oltre alla stretta sui controlli, con l’arrivo della primavera, abbiamo in programma anche campagna di educazione ambientale nelle scuole e giornate di volontariato ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto i nostri ragazzi alle buone pratiche ecologiche, formando le coscienze dei nostri cittadini di domani».