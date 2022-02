Lavoro, politiche attive patto tra Comune di Ginosa e CasaImpresa

GINOSA – Promozione di percorsi di stage in azienda e tirocini curriculari ed extracurriculari, apertura di uno sportello fisico, momenti di informazione e orientamento a favore dei giovani e delle imprese sulle misure di politiche attive del lavoro sostenute a livello regionale, nazionale e comunitario, promozione di progetti di rilevanza locale, nazionale e comunitaria per lo sviluppo della cultura d’impresa, realizzazione di percorsi volti al potenziamento del capitale umano delle imprese del territorio. Sono i principali obiettivi del Protocollo d’Intesa per la promozione di misure in materia di politiche attive del lavoro sottoscritto tra Comune di Ginosa, CasaImpresa Taranto, l’istituzione formativa Programma Sviluppo e la struttura specializzata nell’erogazione di servizi reali alle Imprese ed enti pubblici Finanza & Controllo Consulenti Aziendali Associati.

Con questo accordo, si vuole avviare un percorso di cooperazione tra gli attori locali del sistema produttivo, al fine di sensibilizzare gli stessi al rafforzamento e potenziamento del capitale umano per una maggiore competitività sul mercato. «Vogliamo dare risposte concrete, soprattutto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, anche su incentivi e finanziamenti, e alle imprese presenti sul territorio, ascoltando le loro richieste, indirizzando, fornendo loro informazioni e promuovendo attività di formazione continua – spiega il sindaco di Ginosa Vito Parisi – stiamo entrando nel vivo di un periodo fatto di nuove opportunità, anche grazie al Pnrr e a investimenti previsti per 221 miliardi di euro. Per questo, si rende necessario rafforzare le capacità progettuali attraverso la costituzione di centri di competenza territoriali al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Ringrazio – conclude il primo cittadino – CasaImpresa Taranto, CasaImpresa Ginosa e tutte le parti che hanno sottoscritto questo accordo».