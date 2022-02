Claudio Baglioni: «Ogni tappa è come un nuovo debutto»

TARANTO – «Mi è mancato il palcoscenico; ho fatto diverse cose, poi questa tournée con tappa al teatro Orfeo, sono tutti debutti: è una scelta voluta». È la precisazione fatta da Claudio Baglioni alla vigilia del concerto di domani all’Orfeo con il suo concerto più appassionante, esclusivo, unico, “Dodici Note Solo”, un nuovo percorso d’arte nell’arte, che ha debuttato lo scorso 24 gennaio al teatro dell’Opera di Roma.

«Qui si naviga a vista sempre, sarebbe già straordinario finire bene con grandi soddisfazioni e con apprezzamenti da parte di coloro che ascolteranno questo concerto – ha puntualizzato – Fino a lì arriverò, ogni tanto c’è questo pensiero, questo interrogativo sul cominciare a mettersi da parte, perché bisogna finire in bellezza, io che sono suonatore vorrei finire con la migliore delle cose». L’Orfeo è una delle cinque tappe pugliesi di Claudio Baglioni con “Dodici Note Solo”, dopo San Severo, Brindisi e Lecce di oggi, per concludersi giovedì al teatro Petruzzelli di Bari; in un certo senso Claudio si sentirà quasi a casa qui perché la sua compagna Rossella Barattolo è di Taranto. «Sono stati scelti nella tradizione: si chiamano teatri di tradizione, teatri all’italiana, sono quei luoghi fatti apposta per il teatro cantato, per la musica operistica, per l’opera e il melodramma – ha sottolineato – Noi che siamo i parenti arrivati più tardi con le nostre canzoni popolari, che assomigliano molte volte agli adagi e ai larghi delle opere, li occupiamo: era un mio sogno da tanti anni. È un sogno, è un vagheggiamento che ho da sempre, che ho già consumato una volta una ventina di anni fa, però questo è di nuovo nei teatri di tradizione, quei ferri di cavallo, quei cortili che si affacciano sul palco come se quella fosse la scena del mondo».

“Dodici Note Solo” vede Claudio Baglioni con voce, pianoforte e altri strumenti, protagonista, insieme alle composizioni più preziose del suo straordinario repertorio, di un affascinante racconto in musica, suoni e parole. «È un’emozione diversa dal solito perché è un tipo di concerto che faccio ogni tanto – ha sostenuto – Ogni dozzina d’anni mi capita di fare un’esibizione da solo, quel che si chiama un assolo, un oneman-band, un recital solitario; da una parte c’è da vincere una lunga inattività, dall’altra devo riappropriarmi della manualità e della concentrazione che occorrono per un concerto di questo tipo». “Dodici Note Solo” segna il grande ritorno della musica dal vivo, la prima vera tournée nei teatri, un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto. «La musica è la cosa che ho fatto di più, il mare in cui ho nuotato maggiormente ed è ciò che mi ha fatto avere dei privilegi nella vita, delle soddisfazioni, è il mio mestiere, ma più che altro è una necessità – ha chiosato – Non lo era quando avevo vent’anni: era una specie di passatempo, un trampolino di lancio, qualcosa per non passare inosservato, oggi invece quella forza e quell’urgenza mischiate mi danno la sensazione di vivere con importanza». Dallo scorso 10 dicembre sono disponibili la versione digitale, il triplo cd e il triplo vinile di “Tutti qui collezione 2021 vol. 1” con 45 indimenticabili successi di Claudio Baglioni, impreziosita da fotografie inedite, che l’artista ripropone in concerto.

«Certe volte la scaletta vorrei farla con un’estrazione a sorte proprio per non incorrere nella problematica di prendere decisioni – ha confessato – Ho scelto di narrare questo tempo lungo attraverso tre stazioni, quella del passato, quella del presente e quella del futuro. Ci sono tre strumenti con tastiera, una è un pianoforte digitale-acustico, le altre due sono macchine da suono. Cerco di creare un racconto attraverso le diverse timbriche e la scelta di alcune canzoni, alcune tra le più popolari, ma altre invece anche di “seconda fila”, cioè quelle che io ritengo tra le cose migliori che sono riuscito a fare, e le snocciolo un po’ come in un calendario al contrario, un orologio che le lancette le porta indietro». Claudio Baglioni si presenta con capolavori che hanno segnato intere generazioni, con brani come “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio” o “Poster”.

«La musica mi ha dato tantissimo – ha accennato – Mi ha dato la possibilità di vincere un’iniziale ritrosia ad essere così partecipe al mondo e alla vita di tutti, quindi a superare un po’ di timidezza e di introversione e tuttora di avere la voglia di continuare a fare questo lavoro che tanta strada mi ha fatto fare». L’incontro tra Baglioni e i grandi teatri e i luoghi d’arte italiani è tutt’altro che occasionale ed ha radici antiche; già alla fine degli anni novanta, infatti, l’artista avverte l’esigenza di aggiungere bellezza a bellezza, portando l’arte della canzone d’autore negli spazi, nelle architetture e nei paesaggi più belli e ricchi di storia, fascino e suggestione del nostro Paese. «A volte più che la forza è l’urgenza di fare qualcosa, di non restare con le mani in mano – ha riflettuto – Anni fa mi concedevo delle lunghe pause, poi ho scoperto con l’andare avanti del tempo e con l’avvicinarsi di un’età maggiore che c’è un bisogno di fare qualcosa, di esserci, non ci sarà sempre tanto da fare prossimamente, quindi anche in momenti così complessi, difficili, sia tecnicamente che umanamente, il fatto di agire con un atto di presenza è importante».

Franco Gigante