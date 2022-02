Al grottagliese Diverso il Premio della giuria

È stato assegnato al grottagliese Ciro Cafforio, nome d’arte Diverso, il “Gran premio della giuria” come miglior autore under 25 della 28a edizione del concorso nazionale di poesia inedita “Ossi di seppia”, organizzato e curato dall’amministrazione comunale di Taggia, in provincia di Imperia, dedicato al ricordo dell’illustre poeta, Eugenio Montale. La poesia vincitrice si intitola “Sentirsi diversi”. si tratta di un’opera che mette in risalto, in maniera intima e diretta, le tante fragilità di chi subisce le conseguenze di un destino avverso, di chi viene escluso ed è sofferente dinanzi ad una realtà spesso poco incline all’ascolto ed alla comprensione. Una poesia che, altresì, rappresenta un deciso e consapevole passo verso sé stessi, verso le proprie paure ed inquietudini, affinché queste possano essere accettate ed affrontate.

Diverso, pseudonimo che deriva appunto dalla sopracitata poesia, trovando nella scrittura la massima espressione comunicativa, mostra una profonda sensibilità nel raccontare il proprio vissuto, mettendo a nudo la propria interiorità intrinseca di emozioni, sensazioni e stati d’animo. “Ho scritto “Sentirsi diversi” – ha raccontato l’autore – con l’esigenza di evidenziare il disagio che scaturisce da tale condizione esistenziale, soffermandomi in particolar modo sull’aspetto psicologico che risiede oltre le apparenze. “Sentirsi diversi” è una poesia – aggiunge – che urla il dolore di chi non ha voce, di chi risulta sconfitto da una realtà ostile, ma allo stesso tempo ripone in sé stesso la forza, il coraggio e la determinazione per un riscatto morale e sociale. Ringrazio – ha concluso Diverso – i promotori del concorso e la giuria per il riconoscimento conferitomi, per il quale sono davvero molto onorato». Il videoclip della poesia “Sentirsi diversi”, prodotto da AWA Productions, è visibile su Diverso Channel, il canale YouTube ufficiale dell’autore grottagliese.