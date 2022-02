Rapina a mano armata: due condanne

Due condanne confermate e un’assoluzione. Si è concluso con questa sentenza il processo in appello a carico di tre imputati ritenuti responsabili di una rapina a mano armata perpetrata il 2 aprile 2019 a Palagianello, ai danni della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La Corte d’Appello di Taranto (presidente De Scisciolo) ha confermato la condanna emessa in primo grado a 7 anni, 7 mesi e 20 giorni nei confronti di due imputati e ha assolto il terzo imputato per non aver commesso il fatto. Il pg aveva chiesto per tutti la conferma delle pene inflitte dal tribunale di Taranto. L’imputato assolto era difeso dall’avvocato Fabrizio Lamanna.

Tutti di Cerignola e già noti alle forze dell’ordine, gli imputati rispondevano dei reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto illecito di arma da taglio. Erano stati identificati dai Carabinieri attraverso le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della banca. Un’altra traccia utile per risalire alla loro identità si era rivelato anche il numero di targa della macchina utilizzata. Da quanto emerso dalle indagini, infatti, l’auto era stata presa a noleggio a Cerignola da uno dei tre rapinatori che aveva fornito le sue generalità. Prima di mettere a segno l’azione criminosa, i tre avevano effettuato alcuni sopralluoghi e la loro presenza era stata rilevata dalle telecamere. Poi, il giorno in cui hanno fatto irruzione hanno utilizzato la stessa auto apponendo la targa di un veicolo risultato rubato. Ma sono stati ugualmente individuati e assicurati alla giustizia.