Sicurezza sul lavoro, sottoscritto un protocollo

Giovedì 10 febbraio, alle 11, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, sarà sottoscritto il Protocollo operativo di legalità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Taranto. L’iniziativa giunge a conclkusione di una compolessa attività, coordinata dalla Prefettura nell’ambito della Conferenza provinciale permanente, di esame e approfondimento delle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Taranto, finalizzato a ridurre l’impatto negativo degli infortuni di lavoro dovuti all’inosservanza delle vigenti norme di sicurezza. Il documento, oltre a prevedere un costante e condiviso monitoraggio degli infortuni sul lavoro, concentra la prevenzione su comparti economici sensibili sul versante della sicurezza e di spicco nell’economia provinciale, come l’edilizia e l’agricoltura. La firma del Protocollo coinvolgerà il POresidente della Provincia, il Commissario Straordinario dle Comunae di Taranto, nonché i responsabili di tutti gli uffici pubblici preposti alla vigilanza e al controllo, le associazioni datoriali dei settori edile e agricolo e le organizzazioni sindacali. L’iniziativa verrà illustrata dal Prefetto, Demetrio Martino.