Martina Franca, nessuna demolizione senza il nuovo impianto al Pergolo

MARTINA FRANCA – «Il “Tursi” resterà a disposizione del Martina e dei tifosi biancazzurri fino a quando la ristrutturazione del nuovo stadio del Pergolo non sarà stata ultimata per renderlo più bello, più sicuro e soprattutto adeguato ai campionati professionistici in cui speriamo possa tornare presto la nostra squadra. Quindi, vogliamo rassicurare i tifosi e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei colori biancazzurri». Lo assicura l’amministrazione comunale in riferimento alla realizzazione del nuovo impianto. «Seguiamo costantemente vicende e risultati del Martina – si legge in una nota del Comune – condividendo le soddisfazioni e i momenti di gioia che la squadra sta regalando in questa stagione calcistica, con la discrezione che ha sempre mantenuto nel tempo. E’ concretamente vicina alle esigenze della società e dei tifosi, infatti ha messo gratuitamente a disposizione della società il “Tursi” dopo aver completato, a febbraio del 2020, i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della tribuna coperta e della parte centrale dei distinti che hanno consentito la riapertura di entrambi i settori.

E assicura importanti servizi alla società. Il “Tursi” rappresenta un pezzo di storia a cui tutti siamo affettivamente legati, ma occorre prendere atto che la sua collocazione, in un contesto urbano cresciuto nei decenni, non è più idonea. Inoltre lo svolgimento delle partite comporta problemi di sicurezza puntualmente richiesti dalle autorità competenti. Per questo – conclude l’amministrazione comunale – nell’ambito di un’ampia programmazione di riqualificazione urbana, abbiamo individuato una valida alternativa nello stadio del Pergolo e per il secondo lotto dei lavori abbiamo ottenuto 2,5 milioni di euro dai fondi del Pnrr. Un intervento che renderà l’intera area fortemente attrattiva».