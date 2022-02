Elezioni comunali a Castellaneta, il Pd punta su Gianni Di Pippa

CASTELLANETA – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti del circolo Pd di Castellaneta, presieduta da Giovanni D’Ambrosio che «in un clima condiviso ed unitario» ha ratificato all’unanimità la proposta di candidatura a sindaco del capogruppo in Consiglio comunale Gianni Di Pippa. «Il consigliere Di Pippa – si legge in una nota del Pd – ha accettato con responsabilità ed entusiasmo il compito che la base del Partito democratico ha voluto affidargli consapevole di dover rappresentare un’idea di città radicalmente diversa rispetto a quella vista durante l’amministrazione Gugliotti. Il Partito Democratico ha preso atto dell’indisponibilità delle altre forze politiche ad accettare lo strumento democratico come quello delle primarie che avrebbe consentito al nostro popolo di partecipare alla selezione e alla scelta del candidato sindaco.

La campagna elettorale che si apre rappresenta uno spartiacque decisivo, un vero e proprio referendum, dove i cittadini saranno chiamati a decidere se rinnovare la fiducia agli attuali amministratori che lasciano una città ormai ridotta in macerie finanziarie, strutturali e morali oppure permettere alla nostra comunità di voltare pagina con coraggio dando fiducia ad una nuova classe dirigente. Diversi gli interventi durante l’assemblea, a dimostrazione della forza del percorso che il Partito Democratico con trasparenza ha portato avanti, arrivando ad una candidatura competente, radicata nel territorio e vicina ai bisogni della collettività. Ora è tempo di proseguire il nostro cammino – concludono dal circolo Pd di Castellaneta – per dare ai castellanetani una nuova amministrazione capace e competente, in grado di affrontare le sfide che nei prossimi anni avremo davanti a noi per far tornare Castellaneta protagonista. Il Partito Democratico è impegnato nella composizione della coalizione che vedrà la presenza di partiti politici e liste civiche che si collocano nel campo alternativo all’attuale amministrazione».