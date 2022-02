“Romanzi e racconti”: Dacia Maraini nei classici Mondadori

L’uscita di Romanzi e racconti di Dacia Maraini (a cura di Paolo Di Paolo ed Eugenio Murrali) nella collana dalla costa blu a righe d’oro, Meridiani Mondadori, ne certifica l’ingresso nel mondo dei classici. È finalmente il riconoscimento alla scrittrice, più nota nel mondo, del prestigio internazionale del secondo Novecento: dà anche la misura del non denso rilievo avuto sempre nel nostro Paese. Ho incontrato Dacia Maraini nella primavera del 2019, prima della pandemia, e l’ho sentita nel giugno del 2021 via mail per una sua eventuale venuta in Puglia, se volessi definirne con una parola la cifra caratteristica la attingerei dall’antico catalogo delle nobili virtù: la parola giusta è stile. Nel tratto relazionale amabile e nella capacità di ascolto, propri di chi parla poco e a bassa a voce, manifestando una autentica disponibilità verso l’altro. Nel suo « modo di essere e di vedere il mondo…, i suoi gusti, le sue preferenze, le sue idiosincrasie, le sue golosità linguistiche» (Amata scrittura, 2000). E soprattutto nella magistrale acribìa scrittoria: «nell’inesausta capacità di lavoro; un’etica quasi calvinista del fare, senza cedimenti, senza segni di stanchezza» (cfr. Paolo Di Paolo, 2022).

Il testo scritto è inteso da lei come servizio reso al lettore: il primo dovere della pratica della cultura è la coltivazione di persone migliori e sta proprio nel rispetto assoluto dei destinatari. Uno stile, incentrato sulla razionalità tenace che fa i conti con l’assurdo dell’esistenza, evitando però il nichilismo, e animato da una lingua precisa, tersa e non priva di sorprese, è presente fin dagli esordi nella sua opera narrativa e saggistica. La capacità di far interagire continuamente aspetti formali di limpidezza con quelli di contenuto intenso non solo nei romanzi ma anche nei racconti, ha fatto di lei una scrittrice elegante (nel senso forte che il termine elegante suggerisce) e intensa. La sua pagina coniuga l’essenzialità speculativa con il bisogno di risolvere “grandi problemi” in “piccoli spazi”, ed è espressa con la sorridente levità di chi sa che non si possono risolvere, ma che vanno tuttavia posti e discussi. L’ironico codicillo è il tentativo di dare un sobrio e schietto contributo alle questioni principali della vita. La linfa vitale della sua scrittura è la concretezza, l’incessante concentrazione sui particolari, il furente interesse per la natura singolare delle cose e la profonda avversione per le generalizzazioni. I suoi romanzi e i suoi saggi costituiscono il principale punto di riferimento di interi filoni di produzione specifica, come la letteratura educativa moderna rivolta alle ragazze: è il vero pivot dell’italiano scritto dalle donne.

Concludo questa nota sottolineando che, in primo luogo, i classici sono gli auctores, coloro che riescono a confermare, anzi a convalidare, nel tempo, la loro autorevolezza, non per farsi modelli da imitare, bensì per testimoniare esemplificazioni di problemi, di tematiche, di soluzioni autenticamente significative. In secondo luogo, queste testimonianze, durando nel tempo, sono in grado di aggiornamento permanente, o forse è meglio dire di attualizzazione continua: ne consegue un’ulteriore conferma dell’importanza della loro rilettura. Rilettura, questa, che, troppo ripetutamente trascurata, finisce così per ignorare che l’evolversi della cultura nel tempo conduce, anzi impone, nuovi significati. Riproporre lo studio dei classici non vuole però significare privilegiare i testi letterari, le litterae humaniores secondo quanto ci ha insegnato Eugenio Garin, le lettere che rendono più uomini, epperciò un curricolo educativo fedele alla paideia dei Greci, all’Istitutio oratoria dei Romani, al programma delle scuole di Chartres del XII secolo; né vuole affatto demonizzare il paradigma della cultura tecnologica e tanto meno di quella scientifica. Si intende piuttosto sollecitare la ricerca dei modi più idonei per affiancare costruttivamente le tre culture. L’unità della cultura, senza dimenticare la varietà delle sue componenti, significa l’eliminazione di tutti gli steccati che contrappongono sterilmente umanesimo letterario e artistico a scienza e tecnologia. Una riproposta del paradigma (tradizionale) della cultura del libro, oggi fa fatica a tenere: occorre pertanto rielaborarlo, ricostruirlo in modo da metterlo in grado di operare in sinergia con il paradigma della cultura digitale, anche perché quest’ultima, senza tutta una serie di contenuti desunti dalla prima, evaporerebbe nel vuoto del nulla.

Cosimo Laneve