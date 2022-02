All’Orfeo Piovano dirige Brunello

Si torna all’Orfeo per una nuova pagina della stagione orchestrale dell’Ico Magna Grecia, realizzata insieme con Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con Fondazione Puglia, Programma Sviluppo-Lavoro, informazione, welfare. Dopo il pianista Giuseppe Greco, sarà uno degli artisti più completi e ricercati della sua generazione, Mario Brunello (foto in alto a destra), a salire sul palco del Teatro in via Pitagora venerdì, 11 febbraio, per l’atteso concerto che vedrà il violoncellista suonare accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta, nell’occasione, dal Maestro Luigi Piovano (foto in alto a sinistra).

IL PROGRAMMA MUSICALE

Durante il concerto “Piovani dirige Brunello” il violoncellista proporrà al pubblico la Sonata per violoncello op. 69 di Ludwig van Beethoven, prima esecuzione italiana nella versione per orchestra di Nicholas Hersh, oltre ad un omaggio a Gioacchino Rossini, con l’esecuzione delle Ouverture da “L’italiana in Algeri”, “La scala di seta” e “La gazza ladra”. Curiosità: la Sonata che Brunello eseguirà venerdì sera fu composta da Beethoven nel 1807-1808. Negli stessi anni in cui il genio tedesco compose la sua celebre “Quinta sinfonia”, così emblematica da essere decantata dall’estetica romantica.

Solista, direttore, musicista da camera, pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, è stato il primo musicista europeo a vincere il Concorso Čaikovskij a Mosca nel 1986. Da quel momento, una rapida e costante ascesa artistica lo ha portato a collaborare con i più importanti direttori d’orchestra e ad esibirsi con le più prestigiose orchestre del mondo. Fra queste: London Symphony e la London Philharmonic Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Symphony, la NHK Tokyo, l’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Filarmonica della Scala e la Filarmonica di Monaco. «Siamo felici – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – di proporre al nostro pubblico un nome straordinario come Mario Brunello, musicista dotato di libertà espressiva, una rarità al giorno d’oggi. Una consapevolezza artistica, la sua, che nasce dalla capacità di riservare ampio spazio a progetti che coinvolgono forme d’arte e saperi diversi – teatro, letteratura, filosofia, scienza – integrandoli con il repertorio tradizionale». Inizio concerto ore 21. Costo dei biglietti: poltronissima, 35euro; platea centrale e prima galleria 30euro; seconda e terza galleria 25euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2. Info: 3929199935 e 099.7304422.