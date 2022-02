Blanco in concerto a Gallipoli

GALLIPOLI – Sarà parco Gondar, a Gallipoli (Lecce), ad ospitare il prossimo 4 agosto una delle tappe del “Blu celeste tour ” che Blanco porterà in giro per l’Italia la prossima estate. Le date sono state annunciate all’indomani della vittoria alla 72a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano “Brividi” insieme a Mahmood e dopo aver registrato, in pochissime ore, il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre. Dodici, in tutto, gli esclusivi show che vedranno protagonista Blanco nei principali festival italiani. Il cantante, inoltre, in qualità di vincitore al Festival di Sanremo, parteciperà con Mahmood all’Eurovision Song Contest in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. I biglietti sono già disponibili su vivoconcerti.com. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.