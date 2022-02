Taranto, c’è la firma di Davide Di Gennaro

Reazione agonistica, limatura degli errori, continuità tattica, personalità. Il Taranto inaugura la preparazione didattica e strategica in vista del prossimo impegno, delicato quanto affascinante, contro la vice capolista Virtus Francavilla artefice di una sorprendente progressione in classifica. I rossoblu di Giuseppe Laterza si sono ritrovati ieri pomeriggio nel quartier generale dello stadio Iacovone, nella consapevolezza di dover correggere immediatamente le superficialità e colmare le lacune nei meccanismi emerse nel corso della gara contro il Monterosi Tuscia, coincisa con la prima sconfitta del nuovo anno solare, esito infausto che ha interrotto la sequenza dei cinque risultati utili.

Sul duello con la compagine allenata da Roberto Taurino si accenderanno i riflettori dell’impianto ionico: il fischio d’inizio dell’ennesimo derby pugliese del girone è stato infatti fissato alle ore 21.00 di sabato prossimo. A dirigerlo è stato designato Paride Tremolada della sezione di Monza, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Somma (Castellammare di Stabia) e Fabio Mattia Festa (Avellino); per la mansione di quarto ufficiale è stato selezionato Gianluca Grasso, appartenente all’area di Ariano Irpino. Da ieri mattina è attiva la vendita libera dei biglietti per assistere al match, la quale proseguirà sino al momento di avvio della partita stessa. Invariato il listino abbinato alle diverse sezioni dello stadio, la cui capienza è stata ridotta del 50% in ossequio delle normative imposte dal protocollo sanitario per il professionismo. Sono confermate le tariffe ridimensionate per i giovani: per i bambini sino ai 12 anni compiuti, il costo del tagliando sarà di 2,50 euro; per i ragazzi di età compresa dai 12 ai 16 anni, invece, il prezzo previsto è di 6,00 euro.

L’iniziativa è esclusiva per i settori di Curva Nord e Gradinata. Questo l’elenco completo dei costi distribuiti per settori, comprensivi dei diritti di prevendita e delle commissioni on line (i tagliandi possono essere opzionati anche tramite il circuito Vi vaticket): Curva Nord intero € 13.00 / ridotto € 11.00; Gradinata intero € 17.00 / ridotto € 15.00; Tribuna Laterale intero € 30.00 / ridotto € 28.00 ; Tribuna Centrale intero € 50.00 / ridotto € 48.00; Curva Ospiti intero € 13.00.

Il centrocampo rossoblu è nuovamente sottoposto a metamorfosi ed avvicendamenti, dopo l’inevitabile inventiva in asse mediana vincolata alle assenze di elementi di ruolo contro il Monterosi Tuscia. Reduci dalla contemporanea squalifica sono infatti sia Marco Civilleri che Franco Bellocq, ma l’argentino abdica definitivamente dall’avventura in riva allo Ionio. Inaspettata, infatti, è stata la notizia dell’interruzione del rapporto lavorativo che legava il calciatore, classe ’93 ed originario di General Levalle, con il sodalizio del presidente Massimo Giove: “Il Taranto F.C. 1927 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Franco Bellocq- si legge nella nota ufficiale- Il ventottenne centrocampista argentino lascia il club rossoblu, col quale ha collezionato complessivamente 20 presenze, siglando un gol. Il Taranto saluta e ringrazia affettuosamente Franco, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Debuttante sui palcoscenici del calcio italiano, prelevato in estate dalla Souper Ligka Ellada, la serie A greca, su intuizione del direttore sportivo Francesco Montervino, Franco Bellocq si candida a diventare l’icona dell’estasi allo stato puro negli animi dei sostenitori ionici, grazie al colpo di testa decisivo che ha suggellato il successo per 3-2 nell’epilogo dell’avvincente sfida con il Catania disputata lo scorso 21 novembre. I motivi della separazione dovrebbero appartenere alla sfera personale del centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Independiente. Individuato immediatamente il sostituto: la società ionica ha attinto dal novero degli atleti svincolati ed ha ufficializzato l’ingaggio dell’esperto Davide Di Gennaro. “Il Taranto Fc 1927 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Davide Andrea Luca Di Gennaro- recita il comunicato- Nato a Milano il 16 giugno 1988, il centrocampista vestirà la maglia rossoblu fino a giugno 2022. Cresciuto nel vivaio del Milan, capitano della formazione Primavera, Di Gennaro fa il suo esordio a soli 18 anni con i rossoneri. Nel 2007 va in prestito al Bologna in Serie B: con 22 presenze e 2 gol, conquista il suo primo titolo, ovvero la promozione in serie A. Nella stagione 2008/09 dal Genoa va in prestito alla Reggina, in serie A, collezionando 24 presenze ed 1 goal. Nel gennaio 2010, va in prestito al Livorno in serie A .

Nel campionato cadetto disputa più di un centinaio di partite, realizzando 26 reti”. “Davide ha indossato inoltre le maglie di Padova, Modena, Spezia e Palermo prima di conquistare, proprio coi rosanero, l’ascesi diretta in massima categoria-continua la nota in merito al curriculum- Col Vicenza colleziona 39 partite e 4 reti, in seguito passa al Cagliari, dove centra la sua terza promozione in serie A della sua carriera. Nella stagione successiva, si consacra con 22 presenze e due reti. Nel 2017 si trasferisce alla Lazio, con cui vince la Supercoppa Italiana. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Salernitana, Juve Stabia, Cesena e Bari”. Nelle fila dell’attuale capolista, Di Gennaro ha timbrato solo sette presenze, ma non è rientrato nei piani del tecnico Mignani ed ha cessato il rapporto con il club biancorosso in occasione della recente sessione invernale del mercato. Ieri si è pronunciato il giudice sportivo: il giovane centrocampista Labriola è stato squalificato per una gara effettiva, in seguito all’espulsione rimediata per doppio cartellino giallo nel finale del match col Monterosi, mentre l’attaccante Saraniti entra in diffida, dopo aver incassato la quarta infrazione stagionale.

Alessandra Carpino