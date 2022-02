Restyling di Villa Peripato con i fondi del Pnrr

«È dal 2018 che perseguiamo l’obiettivo di restituire dignità e splendore al polmone verde del borgo umbertino di Taranto, la Villa Peripato». Lo affermano in una nota gli ex consiglieri comunali Piero Bitetti, Gianni Cataldino, Mimmo Cotugno e Vittorio Mele. «Il nostro gruppo politico è stato promotore di una proposta di emendamento al bilancio di previsione, approvata dal consiglio comunale, finalizzata a reperire risorse necessarie a ristrutturare il giardino dei bambini – spiegano gli ex consiglieri comunali – A seguito di tale proposta è stato elaborato il relativo progetto, giunto in fase di risoluzione, dopo alcune eccezioni sollevate dalla Sovrintendenza. Invitiamo dunque il Commissario prefettizio a verificare, tramite la direzione competente, i Lavori Pubblici, il completamento dell’iter burocratico mirato all’approvazione del progetto definitivo utile per candidare la ristrutturazione del meraviglioso giardino ad un progetto specifico finanziato con i fondi messi a disposizione dal Pnrr.

Il Ministero della Cultura ha, infatti, pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte d’intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici che prevede una dotazione riservata, per almeno il 20%, a beni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno. Peraltro – concludono Bitetti, Cataldino, Cotugno e Mele – il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nel caso di beni di proprietà pubblica non affidati alla gestione di terzi».