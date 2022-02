Aperte le selezioni per il nuovo ed esclusivo locale di Tiziano Ricci

Dopo l’annuncio ufficiale dei giorni scorsi, iniziano ora le selezioni del grande staff e della brigata di cucina che andrà a comporre Tiziano Ricci per il suo nuovo ed esclusivo ristorante nello storico ed importante locale sito ad angolo fra via Pupino e via Anfiteatro a Taranto. Locale racchiuso in una nube di novità che il noto chef e imprenditore tarantino non ha ancora intenzione di rivelare. Tiziano Ricci annuncia che assumerà almeno altri tredici dipendenti per le seguenti figure professionali: Chef de cuisine, Chef de Rang, Sous chef, Chef de Partie, Chef pattissier, Commis, Meitre, camerieri professionisti, barman qualificati Aibes e sommelier. Figure diverse tra loro ma tutte rigorosamente professionali per offrire un servizio unico ed un’esperienza indimenticabile a tutti i suoi clienti: quindi, chiunque abbia le giuste competenze, capacità e voglia di sposare questo nuovo ed importante progetto, potrà portare il suo Curriculum Vitae per candidarsi personalmente a queste selezioni, direttamente presso la sede di RICCI di Piazza Maria Immacolata 21/22.