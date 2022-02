All’istituto Carrieri Colombo, nuovi alberi mettono radici

Un futuro sempre più incentrato sul green e sull’ambiente. Con questo obiettivo nel giardino del plesso della scuola primaria dell’istituto comprensivo Carrieri Colombo sono stati piantati tre giovani carrubi. Gli alberi sono stati donati dal Centro Oftalmico D’Ambrosio per contribuire alla pulizia dell’aria e alla bellezza della scuola. «Piantare nuovi fusti è importante – ha commentato il dirigente scolastico, professor Giovangualberto Carducci – per incrementare il patrimonio arboreo della scuola e per andare a sostituire quelle piante che per motivi di sicurezza o di età devono essere necessariamente rimosse. La forestazione urbana, inoltre, è uno strumento efficace per il miglioramento della qualità della vita, e consente ai bambini di instaurare un rapporto sano e positivo con la scuola». La messa a dimora dei carrubi era stata approvata nei mesi scorsi sia dal Consiglio di Istituto sia dal Comune di Taranto. La piantumazione, che per i bambini della scuola primaria ha rappresentato un piacevole momento di festa all’aperto, già in questa prima occasione ha dato l’opportunità di spiegare “sul campo” l’importanza della tutela e della cura dell’ambiente, vero e proprio bene comune da garantire, preservare ed accrescere a favore di tutte le generazioni.