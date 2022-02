Centro storico di Martina Franca illuminato... dai colori dell’amore

MARTINA FRANCA – “Innamòrati a Martina – Innamoràti a Martina” è l’iniziativa patrocinata dall’assessorato al Turismo e organizzata dall’associazione culturale Extravaganza, in collaborazione con i Comitati di via, che si svolgerà dal 10 febbraio al 6 marzo a Martina Franca. Particolari luminarie e caratteristici “kiss point” creeranno un’atmosfera romantica e indicheranno un percorso che da corso Messapia, passando per piazza XX Settembre, si snoderà negli angoli più suggestivi del centro storico, fino a corte Marangi. Ogni “kiss point” sarà caratterizzato da un diverso cartello con una frase d’amore di una canzone di Lucio Dalla al quale gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio nel decennale della sua scomparsa. Il “kiss point” di corso Messapia è stato allestito con la collaborazione dei commercianti del Comitato di via. «Gli eventi, in qualsiasi periodo dell’anno – spiega l’Assessore al Turismo Gianfranco Palmisano – rivestono un’importanza strategica per la promozione turistica del nostro territorio e contribuiscono a imprimere un’azione propulsiva all’economia. Per questo, in vista della festa di San Valentino e per alcune settimane successive abbiamo patrocinato l’evento che ci ha proposto l’associazione culturale Extravaganza. La manifestazione è dedicata, come si evince dal titolo, a tutte le persone innamorate e a quelle che si vogliono innamorare e, soprattutto, a tutte le forme di amore. Vuole essere questo il messaggio dei colori che illuminano il centro di Martina e le sue bellezze».