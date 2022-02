Allattamento al seno: importante nello sviluppo della bocca

L’argomento odierno è poco trattato, ma interessante ai fini dello sviluppo dei nostri figli, in quanto fondamentale per la crescita dell’apparato stomatognatico cioè la bocca ed il volto. La domanda che frequentemente mi viene fatta dalle neo mamme è sempre la stessa: “ma allattare il bambino al seno fa davvero bene oggigiorno che ci sono tanti sostituti del latte umano o è solo marketing pubblicitario?”. Il latte materno è l’alimento più completo che possiamo offrire al nascituro in quanto ha un ottimo potere nutrizionale grazie alle proteine, le vitamine ed i grassi indispensabili per la loro crescita.

Nel latte vi è anche l’odore della mamma che è fondamentale nella psicologia del piccolo che associa mamma al cibo. Contemporaneamente allattare al seno oltre il vantaggio di fornire difese immunitarie, rendendolo più forte alle infezioni del mondo esterno, stimola la prima crescita post parto della mascella e della mandibola durante la fase della suzione cioè l’allattamento. Grazie all’allattamento la mascella del bambino viene stimolata e i movimenti necessari per l’aspirazione (suzione) stimolano i muscoli della stessa, i muscoli del volto ne fanno parte in questo processo, che a loro volta si rafforzano e la stessa si sposta da una posizione sbagliata molto arretrata nella posizione corretta che sarà un giorno quella dell’adulto. Tutto questo processo, termina all’incirca tra il settimo e l’ottavo mese di età ma può variare a seconda dell’alimentazione del piccolo. Grazie alla suzione al seno ed ai movimenti che vengono generati, i denti, ancora gemme, vengono chiamati cosi i denti che non sono ancora presenti nel cavo orale ma in mascella e in mandibola sotto forma di semini, si allineano.

Non dimentichiamo che una mascella ed un palato cresciuto in una maniera corretta con dei denti ben formati, aiuteranno la deglutizione, la digestione e la fase respiratoria non tralasciando che saranno importantissimi quando il piccolo inizierà a parlare. Un palato stretto non espanso nell’adulto sarà responsabile di difficoltà respiratorie in quanto i seni mascellari non saranno ben espansi e il piccolo sarà un respiratore orale che probabilmente presenterà difficoltà nella deglutizione e ancora di più fonetiche. Molte persone sono contrarie all’allattamento materno in quanto ritengono che il latte della mamma ricchissimo di zuccheri favorisca la carie. Non credo proprio che sia cosi in quanto la carie, come ho scritto altre volte nei miei articoli, è una patologia multifattoriale. In ogni caso i denti e la bocca del piccolo, devono essere detersi quotidianamente almeno tre volte al giorno, per eliminare gli eventuali residui di latte o cibo che fermentando potrebbero stimolare la formazione di piccole candide orali tipiche dei neonati.

Una garzina imbevuta di acqua è la soluzione migliore soprattutto prima di portare il piccolo a dormire, sfregandola leggermente sulla lingua e sulle gengive. Se durante la fase della pulizia avete dubbi su come procedere o avete domande da fare, non rivolgetevi ai soliti canali multimediali, che a volte possono confondere le idee con tante nozioni, ma è sempre consigliabile chiedere al vostro pediatra o dentista di fiducia. Una volta erotti i primi dentini, quelli che siamo soliti chiamare da latte, necessario sarà la loro detersione attenta e continua come dovrebbe essere nell’adulto prestando maggior attenzione alle gengive individuando dove erompono le gemme. In farmacia e nei centri commerciali possiamo trovare in stand dedicati, spazzolini pediatrici, con forme simili a quelli degli adulti, ma con caratteristiche anatomiche diverse per stimolare il piccolo a lavarsi i denti. In commercio, inoltre, esistono dentifrici dai sapori gradevoli per i bambini più piccoli , proprio per abituarli all’uso dello spazzolino e per non traumatizzarli con sapori di frutti, ma con ottima funzione detergente. A presto con un prossimo articolo.

Dr. Alberto Cervo

Odontoiatra

www.studio dentistico cervo.it