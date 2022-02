“Torneo della Disputa Dire e Contraddire”, sfida a colpi di saper dire

La comunicazione oggi sembra avvenire non attraverso il confronto costruttivo e l’ascolto ma attraverso forme di aggressione e di demolizione del pensiero altrui. Per cui è necessario fornire ai giovani le tecniche di una comunicazione efficace ed efficiente attraverso la capacità di argomentare e contro-argomentare. E’ questa la chiave di lettura di un vero e proprio torneo nazionale che coinvolge scuole e Ordini degli Avvocati sparsi in tutta Italia.

Si tratta del “Torneo della Disputa Dire e Contraddire”, una gara per acquisire la padronanza del “saper dire” e “contraddire” attraverso un discorso efficace modulato a ritmo di ethos, logos e pathos, a cui hanno aderito con entusiasmo studenti di alcuni Istituti superiori pugliesi.

In particolare, lunedì 14 febbraio, con inizio alle 11, è in programma la giornata inaugurale del Torneo territoriale Taranto-Trani. E’ la fase di qualificazione alla seconda edizione nazionale del Torneo.

Interverranno:

Vincenzo Di Maggio Consigliere Nazionale – CNF

Tullio Bertolino Presidente del COA Trani

Antoniovito Altamura Presidente del COA Taranto

Angela Mazzia Coordinatrice Nazionale del CTS della Commissione Progetti Educazione alla Legalità

Domenico Facchini Referente per il Sud Italia del Torneo

Prof.ssa Anna Maria Allegretta Dirigente dell’Istituto Scolastico Sylos – Fiore – Terlizzi

Prof.ssa Nadia Bonucci Dirigente scolastico dell’Istituto Pitagora -Taranto

ssa Alessandra La rizza Dirigente scolastico dell’Istituto V.no Da Feltre – Taranto

L’incontro si terrà presso la Sede della Biblioteca Storica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (in piazza Sacra Regia Udienza a Trani) e in collegamento Zoom con l’Ordine degli Avvocati di Taranto.