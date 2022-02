Botte alla nonna, arrestato

Nella serata del 10 febbraio i Carabinieri della Stazione di San Marzano di S.G. hanno tratto in arresto un 33enne del luogo, censurato ed in atto sottoposto agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di maltrattamenti, minacce e percosse in danno della nonna convivente. L’anziana donna, 86enne, si era poco prima recata in caserma per denunciare il nipote, raccontando di essere da tempo vittima di continui maltrattamenti, a volte sfociati anche in lesioni personali, mai denunciati per paura e nella vana speranza che la difficile convivenza con il congiunto potesse migliorare. Formalizzata la denuncia della vittima, l’uomo è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, portato presso il carcere di Taranto.