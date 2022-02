Il primo tram elettrico a Taranto

Nella settimana che va dal 13 al 19 febbraio il prof. Antonio Fornaro, ideatore e curatore della rubrica “Calannarie”, approfondirà la conoscenza di San Valentino, patrono degli innamorati, e per l’occasione ci farà conoscere come ci si fidanzava nel passato a Taranto. Inoltre parlerà dell’arrivo della prima tramvia elettrica a Taranto, della intitolazione di una piazza cittadina a Giordano Bruno, del ritrovamento del “Libro Rosso”, della nascita del poeta Raffaele Carrieri, della scoperta della Cripta del Redentore a Solito. Queste le ricorrenze mariane della settimana: Madonna del Forno, del Conforto, della Spina e dell’Obbedienza.

Questi i Santi della settimana: San Giuliano Ospitaliere, Santa Cristina da Spoleto, San Valentino, i Santi Faustino e Giovita, San Mauro, Sant’Alessio Falconieri, San Francesco Regis Clet e San Corrado Confalonieri. San Giuliano Ospitaliere è patrono delle città di Gand, di Macerata, degli albergatori, degli osti, dei viaggiatori, dei pelle¬grini e dei barcaioli. Santa Cristina da Spoleto si dedicò alla cura dei malati e dei bisognosi. I santi Faustino e Giovita furono cavalieri dell’Ordine equestre, in particolare San Faustino è patrono dei single. San Mauro è patrono delle baby sitter. Il 14 si festeggia San Valentino sulla cui figura esistono molte leggende. Diede la vista alla figlia di colui che lo aveva fatto imprigionare. È patrono degli innamorati.

Questi i detti della settimana: “Chi disprezza, compra”, “Vale più chi ti ama e non chi ti fa cerimonie e moine”, “La fica vuole l’acqua, la percoca il vino”, “Ha cambiato il bambino nella culla (significa che ha cambiato le carte in tavola), “Ti ho cresciuto a pane masticato (cioè facendo sacrifici), “Chi reagisce è più forte di chi agisce”.

Il 15 febbraio 1960 in piazza Castello fu inaugurato il monumento a Giovanni Paisiello, opera di Pietro Canonica, che oggi si trova alla discesa Vasto. Il 15 si festeggiano i Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa. Cravero ci ricorda che il 16 febbraio 1922 furono inaugurate a Taranto le tramvie elettriche gestite da una ditta inglese. Le linee erano la n. 1 e la 2 e trasportavano i cittadini dalla Stazione a Solito. Il biglietto costava 50 centesimi ed era ridotto a 20 per i lavoratori dell’Arsenale. Queste le altre effemeridi: il 19 febbraio 1869 veniva intitolata a Giordano Bruno l’attuale Piazza Maria Immacolata. Il 18 febbraio 1668 veniva scoperto il “Libro Rosso” contenente documenti su Taranto. Il 17 febbraio 1907 nasceva il poeta Raffaele Carrieri. Il 13 febbraio 1900 veniva scoperta la Cripta del Redentore a Solito. San Valentino è molto festeggiato in tutte le città italiane, in modo particolare a Vico del Gargano, a Terni e ad Abriola, in provincia di Potenza.

A Vico del Gargano la statua di San Valentino è coperta da arance e i fidanzati si scambiano un bacio in un vicoletto largo appena 50 cm. Anche Taranto ha un vicoletto molto stretto, è il vicoletto Mercanti, posto tra via Duomo e Vico Carducci. Fornaro chiude il commento settimanale dando brevi informazioni su quello che era il fidanzamento nel passato a Taranto. Ci informa che quando un ragazzo adocchiava una ragazza le inviava un messaggio scritto e poi sotto il balcone di casa le faceva la serenata. Quando si era certi del fidanzamento si svolgeva la cerimonia del Parlamento che consisteva nell’incontro dei genitori dei futuri sposi che da quel momento si chiamavano compare e comara. Per l’occasione si prendevano i primi accordi sul corredo e sul mobilio di casa e talvolta tale impegno veniva solennizzato con un documento notarile chiamato in dialetto “stizzo”, deformazione della parola italiana “schizzo” o “preventivo”. Quando il fidanzato saliva in casa della fidanzata si sedeva a rispettosa distanza dalla stessa ma ogni tanto scappavano un amoroso pizzicotto o un bacetto furtivo. A Pasqua la fidanzata riceveva un oggetto d’oro e la scarcella e contraccambiava regalando una camicia da lei confezionata che il fidanzato avrebbe indossato il giorno delle nozze.

Non si inviavano le partecipazioni nuziali ma gli inviti veni¬vano fatti casa per casa. Si stabiliva il giorno del matrimonio, la lista delle persone da invitare, l’orchestra che doveva suonare e i dolci e le bevande da servire agli invitati. La cerimonia della promessa in Chiesa veniva chiamata dai tarantini “spacco della croce” perché nel passato molti giovani erano analfabeti e firmavano soltanto con il segno della croce. Chiudiamo con un antico detto popolare che così recita: “L’amore è come la tosse, non si può tenere nascosto”. Saggezza dei nostri padri!