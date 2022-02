Carnevale contro Quaresima sulla nostra tavola

Carnevale contro Quaresima. Nella nostra società desacralizzata questa che è stata per secoli per la società cristiana la più radicale opposizione di comportamenti e di norme alimentari (norme alimentari, ricordiamolo, che il Cristianesimo, a differenza dell’Ebraismo e dell’Islam, in realtà non conosce in quanto tali, semmai spostandole a determinati periodi o giorni penitenziali) riesce ormai incomprensibile. Eppure ancora le nostre nonne non si sarebbero adattate (se non forse negli ultimi anni della loro vita) a mangiar carne il venerdì; e ancora negli anni ’60 la Rai del monopolio nella Settimana santa non trasmetteva per radio se non musica classica, e in televisione solo spettacoli edificanti. Carnevale e Quaresima sono la perfetta coppia di opposti del Medio Evo.

Carnevale, erede dei Saturnalia, vede il disfrenarsi di pulsioni che, se troppo rigidamente e permanente represse, potrebbero portare a ben più gravi disordini. E’ il periodo dei contropoteri, delle controgerarchie, del mascheramento. Ed è il periodo della voluttà alimentare. Anche perché incombe la penitenziale Quaresima, che vedrà i digiuni alternarsi con le restrizioni alimentari che, in genere sconosciute alla società cristiana, assumono nei quaranta giorni che precedono la Settimana santa (dal mercoledì delle ceneri al mercoledì santo) un rigido carattere precettistico. E’ un regime alimentare che inizia già a partire dal IV secolo. Non solo sono vietate in Quaresima le carni ma anche alimenti di derivazione animale nei confronti dei quali c’era nel resto dell’anno maggiore tolleranza (uova, formaggi, latte, burro…): il magro dev’essere strettamente magro. A partire dal Duecento (XIII secolo) abbiamo una serie di testimonianze letterarie circa “battaglie” o “contrasti” fra Quaresima e Carnevale.

E anche se nella successione cronologica è Quaresima che vince, perché viene dopo il Carnevale, in questa abbondante produzione, anche se alla fine i due contendenti fanno pace (non era il caso di provocare la Chiesa più di tanto…), e in sostanza il terreno di scontro è già in anticipo ripartito, il vincitore è Carnevale, perché Quaresima andrà in esilio, sia pure per tornare ogni anno, mentre in sostanza Carnevale regnerà per il resto dell’anno, perché sarà possibile mangiare di grasso. E’ nel Medio Evo che viene codificato (anche se a partire dal XV secolo comincerà a subire variazione, come quella, assai curiosa, che assegna al burro uno status ambiguo, quasi “vegetale”…) il sistema binario fra i due grassi di cottura (in particolare di frittura): lo strutto in tempi di grasso, l’olio d’oliva in tempi di magro. Tenendo presente che nell’area mediterranea l’olio d’oliva è trionfante in cucina anche nei giorni di grasso; e che invece nel Nord d’Europa, dove peraltro l’olivo non cresce, e l’olio d’oliva, importato e caro, non piace per il gusto acre, vengono sperimentati per i giorni di magro altri oli vegetali, primo fra tutti quello di noce. Ci sono piatti sostanzialmente uguali, che differiscono nella versione di magro da quella di grasso solo per la presenza dell’olio in luogo del lardo (o del suo derivato, lo strutto). Nella “Battaglia di Quaresima e Carnevale” che ci giunge dalla Francia del Duecento, per esempio, i piselli al lardo accorrono in soccorso di Carnevale, minacciato dai piselli all’olio dell’armata quadragesimale.

Ma se il burro comincia ad insinuarsi fra i grassi “di magro” (tanto che, come segnala Massimo Montanari, uno dei più importanti storici dell’alimentazione e della gastronomia, nel ricettario di Giovanni Bockenheim, cuoco di papa Martino V, e che quindi non è sospettabile di eterodossia gastronomica, nella parte del “registrum” riservato alla Quadragesima troviamo ricette dove come condimento o grasso di cottura di piatti di verdure o di pesce sono indicati “olio oppure burro”), un altro prodotto “di magro” dilaga in cucina, in sostituzione del latte, del burro e dei latticini freschi: a differenza del trinomio olio/lardo/burro, che hanno proprietà simili e possono, per esempio, essere adoperati quasi indifferentemente per friggere, questo prodotto ha soltanto una somiglianza cromatica col latte ed i suoi derivati: è il latte di mandorla, col quale si confezionano anche burro (magari colorato di giallo con lo zafferano) e ricotte dal gusto e dalle proprietà totalmente differenti rispetto agli originali vietati.

Ma tanto piacerà il gusto delle mandorle che il latte di mandorle ed i suoi derivati verranno adoperati anche nei giorni di grasso, come nel caso di quel piatto universale del Medio Evo che è il Bianco Mangiare. Che ha mille varianti (inclusa una colorata di giallo), in buona parte delle quali però sono presenti come ingredienti di base riso, carne di pollo e latte di mandorle o mandorle a lamelle. Digiuno (che poi non è mai un digiuno assoluto, ma il limitarsi ad un pasto molto modesto al giorno) ed astinenza da carni ed alimenti di derivazione animale sono da tempo caduti in desuetudine, anche se un aspetto penitenziale nell’alimentazione in Quaresima è ribadito dal Concilio ecumenico Vaticano II e nella nota pastorale dell’episcopato italiano “Il senso cristiano del digiuno e dell’astinenza” (1994).

Giuseppe Mazzarino