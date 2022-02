Siamo unici e uguali nella nostra banalità

Siamo unici? Non lo so. Verosimilmente siamo esattamente il contrario di unici, siamo come tanti, uguali, per lo più. Uguali nelle nostre banalità, uguali nel nostro essere miserabili, uguali nel nostro essere noiosi, patetici. Sì, c’è anche qualcosa di buono dentro di noi, ma non più di tanto. Se prestassimo meno attenzione a noi, alla nostra presunta unicità, al nostro pensarci originali, forse riusciremo a dare più attenzione agli altri. Meno autoreferenziali, questo sì. Meno spudorati. Io baderei più alla sostanza dell’essere che all’unicità del rappresentarci.

La solita metafora che nessun fiocco di neve è uguale all’altro, embè? È sempre neve, sempre si scioglierà al sole. Ma perché non vogliamo accettare di essere esseri per lo più insignificanti. Siamo fondamentali solo per qualcuno e per quel qualcuno vale la pena spenderci guardando e valorizzando la sua di unicità e non la nostra. Penso che questo spasmodico bisogno di distinguerci e di sentirci distinti, derivi dalla ricchezza e non dalla povertà. Non scopro niente di nuovo. La piramide di Maslow docet. C’è stato un periodo della mia vita in cui, in famiglia, non ce la passavamo proprio bene. Ricordo che quando mia madre faceva la parmigiana eravamo felici, ero felice. Io non pensavo alla mia unicità, a esaltare la mia irripetibilità, pensavo che avrei voluto più parmigiana. Era un periodo che con mio fratello ci scambiavamo i maglioni, i pantaloni. Non pensavamo ad esaltare la nostra unicità, le nostre differenze, pensavamo al fatto che avremmo voluto un armadio con più abiti. Volevamo gli abiti distinti: questo è mio, questo è tuo. No, invece tutto era nostro, ed era bello, ora lo capisco. Una volta si diceva che l’unione facesse la forza e questo era il motto, diciamo così, dei poveri, dei meno agiati. Lo so, c’è differenza tra unione e unicità però vale la pena ogni tanto riflettere su cosa sia necessario, sostanziale e su quelli che sono i diversivi, i capricci dell’esistenza.

Leo Tenneriello