Lo scienziato che ha cambiato il destino delle scienze naturali

Il 12 febbraio ricorreva l’anniversario della nascita di Charles Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882). Ma chi è Darwin? E perché ricordarlo? Darwin è stato un naturalista, antropologo, geologo ed esploratore britannico, celebre per aver formulato la teoria sulla “selezione naturale e sull’evoluzione delle specie”.

Sin dalla scuola superiore, il giovane Charles mostrò più interesse per le materie scientifiche che per i classici, e nel tempo libero si dedicava a collezionare insetti e minerali. Appena ventiduenne, fu proposto dal botanico ed entomologo John Stevens Henslow, già suo insegnante all’università di Cambridge, come naturalista a bordo della nave “Beagle” per partecipare a una spedizione intorno al mondo organizzata dall’ammiragliato britannico agli ordini del comandante Robert Fitzroy. L’obiettivo del viaggio era quello di rilevare i profili costieri del Sudamerica. Il 27 dicembre del 1831 il “Beagle” salpò dal porto di Plymouth. Inizialmente, il viaggio sarebbe dovuto durare due anni, ma si protrasse per cinque e portò Darwin non solo in Sudamerica, ma anche ad Haiti, in Australia, in Nuova Zelanda, nel continente africano e su varie isole dell’Atlantico e del Pacifico.

Darwin esplorò territori che andavano dalle desolate isole Falkland (note anche come isole Malvine) alle vette delle Ande, alle spiagge di Tahiti, dai lussureggianti paesaggi tropicali di Rio alle umide foreste pluviali del Cile meridionale. Le condizioni meteorologiche costrinsero l’imbarcazione a numerose soste nei porti lungo il Sudamerica. In tali occasioni, Darwin trascorreva tutto il tempo che poteva sulla terraferma e spesso si allontanava a cavallo per centinaia di chilometri e si riuniva al Beagle al successivo punto di attracco. Lungo il cammino faceva osservazioni e prendeva appunti. Studiava le caratteristiche geologiche, degli organismi viventi e dei fossili che fino a quel momento erano sconosciuti e che rappresentavano quindi uno straordinario contributo scientifico, e raccolse con metodo un gran numero di campioni (piante essiccate, fossili, rocce, pelli e scheletri di animali) che spedì in patria in decine di barili, casse e contenitori. Il lavoro di identificazione delle centinaia di specie da lui raccolte fu ripartito tra vari scienziati, molti dei quali divennero poi suoi amici.

Il viaggio fu un’occasione unica per il giovane naturalista di constatare la biodiversità dei luoghi visitati e di effettuare studi e ricerche su flora e fauna. Molti anni più tardi, Darwin definì quel viaggio come l’evento più importante della sua vita. In effetti, esso segnò il suo destino e quello delle scienze naturali. L’attività di ricerca svolta durante il viaggio sul Beagle costituì il fondamento di quella che fu l’opera principale di Darwin, “L’origine delle specie”, pubblicata nel 1859 con un grandissimo successo sin dalla prima edizione. Il grande numero di dati e di informazioni così importanti da lui raccolti, infatti, gli permisero di sostenere scientificamente che l’evoluzione può essere spiegata non in termini mistici e soprannaturali, bensì in termini di una legge della natura, la “legge della selezione naturale”. Ma su cosa si basa tale rivoluzionaria legge? Nel tempo, negli esseri viventi, sotto l’influenza delle condizioni ambientali, si verificano piccoli mutamenti. Gli individui che manifestano mutamenti che permettono loro di adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente hanno maggiori probabilità di sopravvivere nella lotta per la vita e, quindi, maggiore possibilità di lasciare in eredità ai loro discendenti tali caratteri.

Oggi sappiamo che questi cambiamenti hanno origine da piccole modificazioni spontanee del DNA (note come “mutazioni genetiche”) non ereditate, quindi, dai genitori, ma trasferite ai figli. L’evoluzione, quindi, è il prodotto della selezione naturale, per cui i più adatti sono, in un certo senso, “autorizzati” a sopravvivere e a riprodursi per dare luogo alla loro nuova generazione, mentre a quelli non in grado di adattarsi o di far fronte ai cambiamenti e alle variazioni ambientali, non “è permesso” di riprodursi ulteriormente. Questa teoria è applicabile a tutti i tipi di organismi, siano essi terrestri o acquatici. L’effetto della selezione naturale è testimoniato dai fossili; essi altro non sono che le moltissime varietà intermedie che si sono manifestate tra le specie di uno stesso gruppo; tali varietà, non essendo riuscite a sopravvivere, sono state evidentemente eliminate tramite la selezione naturale. Nel raccontare del suo viaggio intorno al mondo e dell’importanza delle specie da lui osservate responsabili della teoria sull’origine delle specie, Charles Darwin riconosceva un posto di primo piano ai numerosi tipi di fringuelli osservati nelle isole Galapagos, dove soggiornò a settembre e ottobre del 1835, e di cui parlò nel capitolo dedicato alla descrizione dell’arcipelago in “Viaggio di un naturalista intorno al mondo” (1839). Aveva infatti notato come in quasi ogni isola dell’arcipelago vivessero uccelli simili a quelli del continente americano, nei tratti generali, ma dotati ciascuno di un becco caratteristico, che sembrava ‘progettato’ per sfruttare la risorsa di cibo più abbondante in ogni isola.

La forma e la dimensione del becco sono infatti due tratti strettamente legati all’utilizzo delle risorse alimentari presenti nelle diverse isole, consentendo l’adattamento locale. Infatti, le specie dal becco grosso sono specializzate nel frantumare i semi dal guscio spesso, mentre quelle con becchi piccoli a nutrirsi di risorse più facilmente reperibili. Altri fringuelli hanno un becco adatto a predare tra le spine dei cactus e a catturare piccoli insetti. La diversificazione del becco avrebbe trainato, quindi, la differenziazione di altre caratteristiche (ad esempio, il canto, che serve come richiamo per il partner nel periodo dell’accoppiamento) e il successivo isolamento riproduttivo tra determinati individui, che ha portato, così, alla comparsa di specie diverse.

Darwin ipotizzò che esse si fossero evolute da un’unica specie (la specie ancestrale o antenato comune) giunta dal continente sudamericano alle Galapagos dove ha trovato molti ambienti liberi nei quali poteva sopravvivere e si è diversificato portando alla nascita di nuove specie che hanno occupato ognuna un certo habitat. La specie ancestrale era probabilmente un fringuello piccolo con un becco conico, corto e robusto adatto a schiacciare semi. Pertanto, grazie alla selezione naturale che ha agito sulla variabilità dei caratteri ereditari, in questo caso il becco, e della loro conservazione per discendenza, diverse specie sono derivate da un antenato comune. Nelle isole Galapagos sono presenti 14 specie di volatili, endemici, chiamati comunemente “Fringuelli di Darwin”. Tutte le specie di Fringuelli di Darwin hanno un becco caratteristico che si è differenziato per adattarsi ad un diverso tipo di alimentazione. Sulla base della loro dieta, essi si possono dividere in insettivori, consumatori di fiori di cactacee e seminivori. L’importanza del metodo scientifico, finalizzato all’osservazione della variabilità in natura messo in atto da Darwin, deriva proprio dal fatto che egli focalizzò le sue considerazioni non a livello di singoli individui ma a livello di popolazioni.

Nel 2015, ricercatori dell’Università di Uppsala (Svezia) e dell’Università di Princeton nel New Jersey (USA) hanno sequenziato il genoma di 120 fringuelli appartenenti a tutte le specie individuate sulle isole Galapagos e, per confronto, il genoma di due specie di fringuelli proprie del continente sudamericano strettamente imparentate con quelle delle isole. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature, hanno confermato l’ipotesi di Darwin dell’evoluzione dei fringuelli a partire da un antenato comune, evoluzione iniziata 1,5 milioni di anni fa in seguito alla colonizzazione delle neo-emerse isole Galapagos, formatesi proprio in quel periodo, grazie a fenomeni di vulcanesimo nell’Oceano Pacifico. Studi sul genoma dei fringuelli delle Galapagos dimostrano che la speciazione, cioè la comparsa di nuove specie, è tuttora in corso. Il 12 febbraio di ogni anno, in occasione dell’anniversario della sua nascita, viene celebrato in tutto il mondo il “Darwin Day” (“Giorno di Darwin”) con eventi come seminari, conferenze e dibattiti, anche online. Darwin è sepolto nell’abbazia di Westminster a Londra. Quando ne ho visitato la tomba, ho provato un’emozione indescrivibile e tanta gratitudine! Altre opere di Darwin sono: “La variazione degli animali e delle piante allo stato domestico” (1868), “La discendenza dell’uomo” (1871), “Espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” (1872).

Ester Cecere

Primo ricercatore Cnr Taranto