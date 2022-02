L’Italia tra democrazia e oligarchia

Caro direttore, i recenti avvenimenti politici per l’elezione del Presidente della Repubblica, che avrebbero detto i latini, è fatto “motus et vulgatus”, hanno messo in rilievo che la nostra è veramente una democrazia o una invenzione italiana della storia? Manzoni avrebbe scritto che i partiti si sono dimostrati come vasi di creta, che fra di loro urtandosi, diventano “cocci”. Guadagnolo ha scritto di recente che gli italiani davano un tempo, la colpa sempre a “Lui”, ora che Lui non c’è più, dovrebbero usare il plurale “noi”. Si, noi, popolo, siamo storicamente la colpa; noi che eleggiamo al Parlamento “loro”. Più volte mi hanno chiesto e mi sono chiesto se la nostra attuale (ma già da tempo) sia una democrazia come la sognarono e la vollero e la scrissero i padri costituenti o piuttosto una deformata democrazia; del tipo che già nell’antico mondo greco si chiamava oligarchia. Era quanto invero Platone e, dopo di lui, Aristotele preconizzava nel momento storico in cui una volontà popolare, ossia un governo popolare, si veniva trasformando in un governo non solo partitico, ma rappresentato da una guida o più guide che quel partito personalizzavano sino all’usura, non dell’idea di partito, ma della loro stessa fisica persona. Donde quel famoso ostracismo che i greci di Pericle, di Solone avevano dato a chi era rimasto nel tempo, troppo tempo, a governare. Era il salutare ricambio delle persone, delle generazioni.

Gli altri rimanevano nelle retrovie a insegnare ai giovani l’arte del “saper governare”, non del governare. E il saper governare nasceva da una entità morale che non solo qualificava l’idea politica, ma la rendeva utile per le altre generazioni a venire. Altri tempi! Eppure la nostra democrazia era nata da un principio fondamentale e formativo: dalla distruzione morale e territoriale di una guerra perduta e dalla caduta di una dittatura che aveva condotto gli italiani alla guerra civile, doveva venire fuori una patria diversa, con una Costituzione alla quale dovevano essere formativi i principi cardini e ideali dei partiti nati della libertà che ormai si veniva formando in Italia. Era in fin dei conti, come scrisse Spadolini, quell’idea di patria che il Risorgimento aveva proclamato pur fra mazziniani seguaci del Regno Sabaudo. Era l’Italia che noi celebriamo nella ricorrenza della sua Unità a distanza di centocinquant’anni. Ma il pericolo si annidava e si annida ancora ed è quello che era ed è di una pericolosa involuzione dello stesso principio non solo di libertà, ma di sovrapposizione di poteri politici su poteri politici e sulla formazione di caste autoritarie che avrebbero dato forma e sostanza a quel secondo evento pericoloso denunciato già duemila anni orsono: l’oligarchia. E mi guardo intorno; anzi ci guardiamo in noi e dentro di noi ed anche fuori. Scriveva Norberto Bobbio rifacendosi a Benedetto Croce, che una oligarchia, mascherata da democrazia, avrebbe non solo portato alla ribalta personaggi legati all’interesse personale, non del popolo, ma avrebbe alterato lo stesso principio conduttore del sistema politico attraverso lo smarrimento dello stesso concetto di democrazia, per sostituirlo con quello della casta che è il negativo dello stesso principio; ed è invece l’affermazione di intese personalizzate al fine di perseguire intenti gestionali di privilegi e di durata parlamentare.

E la casta o le caste hanno sempre buona memoria e buoni occhi! Nasce in concomitanza di un deterioramento della coscienza civile: il politicantismo dei partiti senza ideali e, spesso, senza idee, se non quella di sopravvivere, rendendosi sempre più lontani dal popolo e solo accogliendolo nelle competizioni elettorali. Donde, lentamente, il disinteresse popolare per la politica e per i politicanti. Nasce, quindi, la professione del “politico” che assicura ottimi stipendi e una vita ben avviata. E allora già rilevava Ernesto Galli della Loggia nel lontano 1983: da una Italia di tal genere vengono fuori naufragi tanto a destra quanto a sinistra, e la “scheda bianca” è sempre all’angolo di una futura votazione. Per ritornare al concetto di democrazia, occorrono forze nuove, novellamente formate ai sani principi della stessa democrazia e attraverso una scuola preparatoria di ideali democratici veri e fortemente sentiti. E vadano fuori coloro che fanno della politica un’utile premessa di più utili poltrone. E pensare che Enrico De Nicola pagava di tasca il biglietto al San Carlo di Napoli e rivoltava il suo cappotto invernale. Tempi, quelli, di miseria per tutti; ma oggi che tempo è? E che tempo sarà? Non per noi, ma per coloro che dopo di noi verranno.

Paolo De Stefano