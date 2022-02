Spaccio nel bar: scatta la denuncia

Nuovo colpo al mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti a Taranto. Un bar in una zona periferica del capoluogo jonico era diventato meta di giovani che, dopo brevissimi incontri con il gestore, lasciavano frettolosamente il locale. L’insolito movimento ha insospettito i Falchi della Squadra Mobile i quali, presupponendo di trovarsi in presenza di un’illecita attività, hanno iniziato mirati servizi di appostamento e controllo. Dopo alcuni giorni di attività info-investigativa, i poliziotti hanno ritenuto di dare concretezza ai sospetti maturati, procedendo alla perquisizione del locale.

Il controllo ha messo in evidente agitazione il giovane, aggravando i sospetti dei poliziotti che, dopo una minuziosa perquisizione, sono riusciti a recuperare in un deposito, nella fodera del casco da motociclista – avvolta da cellophane di colore bianco – una pietra di cocaina del peso complessivo di circa cinque grammi. Nello stesso deposito, su una mensola di legno, sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di colore nero, perfettamente funzionante e due coltelli da cucina, tutti con evidenti segni della sostanza stupefacente sequestrata in precedenza. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente per la convalida, il giovane trovato in possesso della sostanza stupefacente è stato denunciato in stato di libertà presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.