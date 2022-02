Diffamazione, condannato Giampiero Mancarelli

Si è conclusa con la condanna di Giampiero Mancarelli la lunga battaglia legale che vedeva di fronte l’attuale presidente di Kyma Ambiente e l’ex dirigente della Provincia, Luigi Romandini. Il giudice monocratico Laura Orlando, Prima Sezione Penale del Tribunale di Taranto, nell’udienza dell’11 febbraio scorso ha ritenuto Mancarelli colpevole del reato di diffamazione e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena pecuniaria di 600 euro, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile e quantificate in 2.800 euro.

Per Mancarelli è scattata la condanna anche al risarcimento del danno che dovrà essere liquidato in separata sede. Il presidente di Kyma Ambiente è stato invece assolto dall’accusa di aver compiuto atti persecutori perché “il fatto non sussiste”. I fatti risalgono addirittura al 2013 e si riferiscono ad alcune frasi, ritenute appunto offensive della reputazione di Romandini, pubblicate da Mancarelli su Facebook. Nel gennaio del 2015 era stato disposto il rinvio a giudizio per Mancarelli per le ipotesi di reato di diffamazione e di atti persecutori. Alla sentenza di primo grado si è dunque arrivati dopo ben sette anni. Nella fase dibattimentale Luigi Romandini è stato assistito dall’avvocato Riccardo Mele del Foro di Brindisi