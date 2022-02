Rinaldo Melucci lancia il nome della sua coalizione

«Un’alleanza per il bene della città». È quella che hanno stretto il movimento politico “Una strada diversa” e l’associazione “Taranto Crea”, facendo crescere la coalizione che sosterrà Rinaldo Melucci e che proprio nei giorni scorsi è stata battezzata dal candidato sindaco con il nome “Ecosistema Taranto 2022”. Alla presenza di Melucci, il coordinatore provinciale del movimento, Luca Delton, e il presidente dell’associazione, Fabrizio Manzulli, hanno illustrato i dettagli di questa scelta durante una conferenza stampa nella sede di piazza Dante, scelta che porterà alcuni attivisti di “Una strada diversa” a candidarsi nella lista civica che porterà il nome dell’associazione “Taranto Crea”.

«Abbiamo idee precise sul concetto di politica – le parole di Delton – per noi è militanza attiva. L’esperienza amministrativa di Rinaldo Melucci si è contraddistinta per energia, competenza, passione: la nostra classe dirigente vuole portare ulteriore nuova linfa nel consiglio comunale. Siamo nati perché dovevamo mantenere fede a una promessa fatta durante le Regionali del 2020, ossia continuare quell’esperienza di partecipazione. Lo faremo, senza polemiche, rispondendo con i fatti e con l’ironia se ci saranno offese. “Una strada diversa” è una forza progressista, ecologista e femminista: vogliamo una Taranto dei diritti, uguali per tutti, siamo diversi dalla cattiva politica che festeggia per un diritto in meno, che sfiducia un sindaco nel sottoscala di una stazione e non in consiglio comunale, siamo per la chiusura delle fonti inquinanti e per costruire con le donne spazi inclusivi. Oggi è un giorno di festa, perché la campagna elettorale deve essere tale, la politica deve essere gioia e deve garantirci il diritto alla felicità. Parafrasando il maestro Franco Battiato, “Taranto è un essere speciale e noi, con Rinaldo Melucci, ci prenderemo cura di lei”». Per Manzulli, sono i valori condivisi ad aver consentito che “Taranto Crea” e “Una strada diversa” si avvicinassero, come era stato già per “Sinistra Italiana”.

«C’è una grande sinergia con donne e uomini del movimento – ha commentato – faremo sistema con queste due realtà così vivaci e rappresentative della comunità». Come anticipato, Melucci ha svelato ai presenti il nome della coalizione che lo sosterrà in questa campagna elettorale, “Ecosistema Taranto 2022”, nome scelto all’unanimità dalle forze coinvolte nel progetto, durante l’ultimo tavolo, mutuando il nome del piano di transizione locale che rappresenta un vero e proprio manifesto politico. «Quel che è accaduto in questa città, oltre a progetti e cantieri – ha spiegato Melucci – è che siamo tornati a percepirci come “insieme”. Questo ci ha consentito di fare cose importanti e di cambiare la città, abbiamo avuto dopo molto tempo la prova che fare politica essendo comunità è possibile. Dopo aver tralasciato il racconto positivo di questa terra e delle sue meraviglie, è arrivato il momento di ripartire in quella direzione. Con “Una strada diversa” ci siamo detti che dovevamo continuare a cambiare la città, quella breccia aperta nel modo di fare politica dovevamo allargarla, raccontando che la politica non è solo regole astruse o partiti, ma vita reale. È quel che abbiamo fatto, vita reale, per questo “Taranto Crea” non sarà un’esperienza esclusivamente elettorale ma un luogo di confronto dove far metabolizzare ai cittadini questa nuova visione di città. “Una strada diversa” ha deciso di salire a bordo di questo progetto, di dare la direzione e di non rimanere a terra. Si è presa una responsabilità: trasformare il sistema dall’interno. Le siamo grati e siamo certi che saprà portare ovunque quell’idea di città e di politica che sta cambiando Taranto».