Centrodestra, due avvocati per Palazzo di Città

È quello dell’avvocato Francesco Tacente il nome sul quale Patto e partiti di centrodestra si stanno scambiando riflessioni in questi giorni. L’ipotesi che porta al giovane professionista tarantino è sul tavolo di confronto. Un tavolo che sta tuttavia denunciando difficoltà nell’individuare una candidatura unitaria che possa rappresentare e soddisfare l’intero fronte che va, appunto, dai federati di Massismiliano Stellato e Walter Musillo fino ad AT6. Gli stessi Stellato e Musillo sono indicati tra i papabili, mentre non è tramontata l’ipotesi di candidatura del presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti che però potrebbe anche limitarsi a sostenere un candidato di suo gradimento. E non è da escludere che in un ginepraio di questo tipo spunti alla fine un nome a sorpresa. Intanto l’avvocato Egidio Albanese, che ha ufficializzato la sua discesa in campo come candidato sindaco proposto dal movimento “La voce di Taranto”, del quale lo stesso Albanese è presidente, invita il centrodestra a superare questa situazione di stallo. E lo fa attraverso una lettera aperta indirizzata ai coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e agli ex consiglieri comunali di centrodestra.

«La nostra città – scrive Albanese – sarà presto impegnata nelle elezioni amministrative. Ancora oggi però nessuno parla di proposte, di cosa vuole fare per Taranto, qual è la propria visione per il nostro territorio». «Per questa ragione – prosegue sono a chiedervi un incontro al fine di condividere un calendario di appuntamenti nel corso dei quali continuare ad incontrare tutte le forze sociali e produttive della città nonché i cittadini dei vari quartieri, per sentire anche dalla loro voce le varie problematiche ed elaborare insieme una serie di punti programmatici fondamentali per il riscatto della nostra amata Taranto». Sabato scorso, 12 febbraio, l’annuncio ufficiale della sua candidatura a sindaco, dopo che “La voce di Taranto” ha deliberato «all’unanimità la propria trasformazione da associazione politico-culturale a movimento politico».

«Alla base di questa scelta – è statao spiegato – la necessità di dare ancora più forma e vigore alla realizzazione ed attuazione del proprio documento programmatico e per essere ancora più attenti nell’ascolto delle istanze del territorio. Grande soddisfazione è stata espressa dall’assemblea per l’indicazione del presidente, Avv. Egidio Albanese, come candidato sindaco per la città di Taranto». «Il nostro presidente – si legge nel verbale di assemblea – “potrà così esprimere una sintesi migliore di tutte le componenti socio economico culturali della nostra Città». Nell’occasione, l’avvocato Albanese ha ricordato «che se si vuole fare politica occorre avere un peso reale, altrimenti si diventa un ingranaggio di un sistema controllato da altri». «E per fare ciò – ha concluso – dobbiamo continuare ad elaborare idee alle quali però dobbiamo dare le gambe: le nostre e quelle di tutti coloro che già hanno dato la loro disponibilità o che si affiancheranno nella realizzazione di questo progetto». Egidio Albanese quindi è in campo a tutti gli effetti. Curioso notare come i due professionisti oggi indicati nella corsa a Palazzo di Città, Albanese e Tacente, siano allo stesso tempo figure di vertice del Ctp, il Consorzio dei trasporti pubblici locali: Albanese è il presidente, Tacente il vice.

Enzo Ferrari

Direttore Responsabile