Per l’avv. Mimmo Lardiello incarico nell’Aiga

L’avvocato Mimmo Lardiello, penalista e già segretario della sezione Aiga di Taranto, è stato insignito dell’incarico di coordinare, per il prossimo biennio, il prestigioso dipartimento nazionale Esecuzione Penale della Fondazione Aiga “Tommaso Buccarelli”, ente di formazione di eccellenza, collegato all’associazione nazionale giovani avvocati. Ringraziamenti vanno, da parte dell’Avv. Mimmo Lardiello, al Presidente Nazionale dell’Aiga, Francesco Perchinunno, ed al direttivo della sezione AIGA di Taranto, con particolare riferimento al suo Presidente, Avv. Mattia Manigrasso, fortemente impegnati nel sostenere la nomina del penalista tarantino, per un suo nuovo e più diretto impegno in seno all’Aiga ed alla stessa Fondazione.

«Farò del mio meglio – dichiara l’avvocato Lardiello – per poter fornire nuovi input e forte dinamismo al dipartimento, convinto che il tema dell’esecuzione penale, in uno con l’annosa condizione delle carceri italiane e la ricerca di un effettivo impiego delle misure alternative alla detenzione, anche nelle nuove forme attualmente allo studio, siano alla base dei meccanismi futuri di ricerca di un effetto sempre più costruttivo e rieducativo della pena. Senza dimenticare la necessità che si avvii finalmente la tanto attesa fase di modernizzazione dell’edilizia carceraria,da anni al centro del dibattito politico ma mai realmente interessata da una concreta attuazione».