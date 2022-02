«Mense ospedaliere, Emiliano revochi subito quel bando»

«Sul bando regionale per il servizio di mensa ospedaliera avevamo richiesto delle audizioni in Commissione Sanità, ma ieri non abbiamo ricevuto le risposte che ci aspettavamo: dal futuro occupazionale dei tanti dipendenti alla qualità del servizio offerto ai pazienti all’utilizzo delle risorse pubbliche». Lo afferma Paride Mazzotta, consigliere regionale di Forza Italia, in riferimento all’appalto per la gestione delle mense ospedaliere. «Purtroppo, non sono state fornite indicazioni precise e questo è il resoconto che condividiamo con i rappresentanti sindacali auditi ieri. Innanzitutto, non ci sono ancora garanzie adeguate sulle prospettive per i tanti dipendenti che da anni lavorano nelle cucine delle strutture sanitarie pugliesi: la maggior parte dei punti cottura è destinato a non funzionare più e la clausola sociale è di tale vaghezza da risultare inconsistente.

Ma non solo: come abbiamo già denunciato i mesi scorsi, ci sono parecchi dubbi anche per quanto concerne la qualità dei pasti e i costi del servizio. I punti di cottura interni agli ospedali che resterebbero operativi sono, infatti, solo quelli di Gallipoli, Brindisi, Ostuni, Francavilla Fontana, Barletta e Castellaneta. Destinati alla chiusura, quindi, tutti gli altri con l’esclusione di intere province come Bari e Foggia. Si andrebbe, quindi, verso la somministrazione di cibi quasi sempre precotti con aumento di costi fino a 70 centesimi a pasto. Ma non solo: per la ristrutturazione della cucina del “Vito Fazzi” di Lecce erano state stanziate anche ingenti risorse: che fine faranno, visto che la cucina sarà chiusa? – s’interroga Mazzotta – E che fine faranno le cucine presenti negli altri ospedali? Si profila, quindi, anche un problema di gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche. Oggi è prevista una riunione sul punto, indetta dal presidente Emiliano, e noi seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Tuttavia, chiediamo che si dia seguito alla richiesta dei sindacati, ovvero sospendere il bando per rivederlo insieme e migliorarlo». Sull’argomento si registra anche l’intervento del gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale «Invitiamo il presidente Emiliano, visto che ha avocato a sé la gara, a revocare immediatamente (in autotutela) l’appalto unico per le mense ospedaliere di tutta la Puglia da 190 milioni di euro, ma che potrebbe essere aumentato fino al 40 per cento, vale a dire fino a 372 milioni.

Non si perda un solo minuto, prima che il bando scada, ovvero prima delle ore 12 di venerdì prossimo, 18 febbraio. Non farlo significherebbe esporre la Regione Puglia a contenziosi di vario tipo, a cominciare da una nuova vertenza occupazionale, della quale la Puglia proprio non sente il bisogno in questo momento. «Oggi (ieri per chi legge) infatti, in Terza Commissione (dove abbiamo espressamente chiesto l’audizione di tutti i sindacati), è apparso chiaro che molti lavoratori oggi impiegati nella ristorazione potrebbero essere licenziati, perché nel bando di Innovapuglia, mero braccio operativo della presidenza della Regione, non è contenuto il numero dei lavoratori esistenti e da reimpiegare. Il direttore della Divisione SArPulia di Innovapuglia, ing. Antonio Scaramuzzi, infatti, ha confermato che non vi è nessuna certezza che i lavoratori saranno reimpiegati. Questa situazione politicamente, socialmente ed eticamente non può essere accettata, non possiamo accettare che ci sia un bando regionale, uno dei più importanti, che possa prevedere licenziamenti. Come è stato sottolineato da un sindacalista: ma la sinistra di questa Regione non difende più il lavoro? Non solo, nel bando è previsto anche l’obbligo di avere cucine centralizzate nei sei lotti dell’appalto, una per provincia.

Per le aziende che partecipano ma non ne hanno, c’è l’obbligo di realizzarle in 90 giorni. Ma ci vogliamo prendere in giro? In 90 giorni in Puglia non si riesce neppure ad avere un’interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per realizzare il progetto, figuriamoci realizzare le cucine. E’ quindi evidente che il bando così come formulato avvantaggia chi è già nelle condizioni di poter accendere subito i fornelli. Ma il bando va revocato anche perché ci chiediamo nel tariffario per pasto è stato previsto anche l’aumento delle materie prime e delle fonti energetiche? O dobbiamo sempre essere di fronte ad appalti che partono con una cifra e poi lievitano a favore di chi vince l’appalto? Ultimo – ma non ultimo – problema: le cucine che saranno chiuse e che sono di proprietà della Regione che fine fanno?».