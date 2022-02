«Marina di Manduria, spettacolo indecoroso»

MANDURIA – Il Partito democratico di Manduria denuncia la «grave e ormai perdurante situazione di emergenza sanitaria nel territorio di San Pietro in Bevagna, Torre Colimena, zona Specchiarica e Torre Borraco». «Non è concepibile che ancora oggi e a distanza di quasi due anni dal suo insediamento, l’amministrazione comunale, occupata a confrontarsi su una crisi politica inutile e dannosa per la città, non sia stata in grado di risolvere il problema della raccolta dei rifiuti, nel periodo invernale, lungo la costa – evidenziano dal Pd di Manduria – Lo spettacolo indecoroso, in parte addebitabile allo scarso senso civico di alcuni, è certamente dovuto al fatto che il Comune di Manduria non ha organizzato e predisposto un servizio di raccolta nel periodo invernale, quando è sospesa la raccolta dei rifiuti porta a porta».

«E’ necessario, al fine di assicurare igiene e decoro al nostro territorio – osservano i democratici – predisporre un servizio di raccolta individuando delle isole mobili per il conferimento del rifiuto differenziato. Tali aree dovranno essere attive nel periodo invernale in modo da consentire ai cittadini, anche non residenti, di poter conferire i propri rifiuti in aree dedicate. Diversamente, perdurando l’assenza di ogni tipo di servizio per i non residenti, le nostre strade continueranno ad essere invase dai rifiuti urbani». Pertanto, il Partito democratico di Manduria chiede che «il sindaco si faccia carico di assumere tutte le azioni necessarie per risolvere questo problema, in caso contrario tutti i progetti di promozione e sviluppo del nostro territorio rischiano di diventare solo uno stucchevole slogan».