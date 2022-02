Matinée domenicali al MarTa, tra classica, corale e jazz

Prende il via il prossimo 20 febbraio “MarTa in musica – Le matinée domenicali”, la nuova rassegna presentata lo scorso sabato alla stampa alla presenza della direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti, del direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano e dei curatori dell’evento: il direttore artistico del L.A. Chorus, Pierfranco Semeraro e il Maestro Maurizio Lomartire. Quindici, in tutto, gli appuntamenti in cartellone che vedranno protagoniste figure musicali e artistiche di spicco. Sarà la sala multimediale al secondo piano del Museo ad ospitare, fino al 18 dicembre 2022, i concerti in programma. Concerti che spazieranno dalla classica alla musica corale, al jazz. Obiettivo dell’iniziativa: incuriosire e nel contempo stimolare la conoscenza del patrimonio storicoarcheologico ed artistico che rappresenta la nostra identità: ogni concerto, infatti, avrà un’opera del Museo come testimonial. Opera sulla quale, all’inizio di ogni spettacolo, saranno fornite brevi informazioni.

«Questo progetto con l’Orchestra della Magna Grecia è anche un impegno – ha commentato la direttrice, Eva Degl’Innocenti – vuole contribuire alla rinascita dei settori della cultura e delle imprese culturali e creative, in considerazione delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. La rassegna è il prodotto di una Taranto simbolo di cultura, eccellenza, meritocrazia e autorevolezza». «Il MArTA e l’Orchestra della Magna Grecia ancora insieme – ha, poi, detto il Maestro Piero Romano – come in occasione di altre iniziative che hanno registrato risultati lusinghieri: “InCanto al MarTa”, “Mousiké et Arète”, la mostra “So atrange… so music! La musica si vede” nell’ambito del MAP festival. Per quindici domeniche mattina il Museo risuonerà di musica e arricchirà le mattinate dei tarantini: con la direttrice Eva Degl’Innocenti siamo in perfetta sintonia nel continuare ad accogliere un ruolo di responsabilità e rinnovamento culturale, una perfetta simbiosi di luoghi e di vibrazioni artistiche. Abbiamo anche immaginato la presenza dei bambini e dei ragazzi quando abbiamo programmato i concerti di mattina. Per le famiglie sarà un importante momento di condivisione e la durata di 60 minuti esatti permetterà di incastonare l’appuntamento al Museo nell’articolazione di una “normale” giornata festiva».

«La scelta artistica – secondo il Maestro Maurizio Lomartire – è legata alla volontà di offrire, come in occasione degli altri impegni assunti dall’ico tarantina con il Museo MarTa, un ventaglio di proposte in perfetta sintonia con il contesto nel quale gli eventi saranno rappresentati. La musica, dunque, nelle sue diverse declinazioni: dai concerti squisitamente classici, diretti dai Maestri Giovanni Pelliccia e Roberto Trainini, a momenti legati alla musica colta, d’autore, di sperimentazione, vicini ai nuovi linguaggi dell’elettronica e del jazz, con Roberto Ottaviano e Francesco Lomagistro». «Tornare al MArTA assieme all’Orchestra della Magna Grecia – ha dichiarato il Maestro Pierfranco Semeraro, direttore artistico del L.A. Chorus – è sempre motivo d’orgoglio: il 2022 deve segnare il ritorno ad una normalità più consapevole della quale sapremo apprezzare, con maggiore intensità, una bellezza che a volte davamo per scontata. E siamo ancor più orgogliosi di essere presenti nella proposta culturale del MArTA con il progetto LA Chorus (Lucania & Apulia Chorus), una tra le formazioni corali professionali più apprezzate in Italia. Il mio personale ringraziamento ad Eva Degl’Innocenti, instancabile ed entusiastica direttrice del Museo Archeologico Nazionale, al Maestro Piero Romano e alla sua brillante Orchestra, che insieme rendono possibili esperienze di crescita per un intero territorio».

L’inizio dei concerti è previsto alle ore 12. Prevendita biglietti presso la sede dell’Orchestra della Magna Grecia, in via Ciro Giovinazzi n° 28 e su www.eventbrite.it. Il costo del biglietto è di euro 8,00 Info e prenotazioni: lunedi-sabato ore 10.00-13.00/17.00-20.00 (tel.: 392.9199935). All’ingresso del MArTA d ogni possessore del biglietto del singolo concerto sarà consegnato un coupon della validità di una settimana che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concertistico fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: https://www.shopmuseomarta.