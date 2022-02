Enzo Decaro è il taccagno Savastano

MASSAFRA – Secondo appuntamento sabato, 19 febbraio, con la stagione di prosa 2022 del Comune di Massafra, realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Teatro Spadaro, (in Piazza dei Martiri, 10), diretto da Leo Muscato va in scena Enzo Decaro, protagonista della commedia in tre atti di Peppino De Filippo, “Non è vero ma ci credo”.

LA COMMEDIA

Il regista Leo Muscato nelle sue note così descrive il suo spettacolo: “Quella che andremo a raccontare è una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. L’azione dello spettacolo è avvicinata ai giorni nostri, ambientando la storia in una Napoli anni ‘80, una Napoli un po’ tragicomica e surreale in cui convivevano Mario Merola, Pino Daniele e Maradona. Lo spettacolo, concepito con un ritmo iperbolico, condenserà̀ l’intera vicenda in 90 minuti”. Peppino De Filippo amava di Molière specialmente L’avaro, da cui sembra nato il taccagno appaltatore.

Gervasio Savastano è oppresso dall’incubo di essere perseguitato della sfortuna. La sua vita è divenuta una vera e propria eterna condanna perché immagina tragici segni ovunque, soprattutto nella gente che lo circonda in cui vede jettature. Il commendatore è talmente assillato che posiziona perfino le carte della sua scrivania in un certo modo. Guai a toccarle perché la malasorte si potrebbe accanire sulla sua fortuna e su tutta la sua famiglia. Per questa ossessiva mania sua moglie e sua figlia sono costrette a fare una vita infernale e non è tollerato dai suoi stessi dipendenti. Gervasio arriva al punto di licenziare un collaboratore solo per il sospetto che la sua presenza evochi eventi funesti. Solo un dipendente, Sammaria, pur essendo poco esperto gode i suoi favori, ma solo perché ha la gobba e quindi porta fortuna. Info: www.teatropubblicopugliese.it.