Giuliano Sangiorgi: «Ogni canzone avrà dei ricordi»

MILANO – «Ogni canzone avrà dei ricordi e io ho bisogno dei ricordi da dare a mia figlia e al nostro pubblico». Lo ha specificato Giuliano Sangiorgi durante la presentazione dell’Unplugged European Tour 2022 dei Negramaro che partirà a fine settembre dall’Italia. «Torneremo con una nuova veste dei pezzi – ha sostenuto il frontman della band – Il nostro impegno è usare le canzoni come se fossero pelle: siamo sempre alla ricerca dei nuovi mondi con una essenza antica, con solo canzoni ed emozioni da portare avanti».

A causa del perdurare della situazione pandemica che si è protratta anche in questi primi mesi del 2022, il tour indoor dei Negramaro si sposta forzatamente in autunno e viene riprogrammato a partire da fine settembre nei maggiori teatri italiani, a cui faranno seguito dieci grandi appuntamenti nelle principali capitali europee. «Siamo una band e non poterci esibire a cause legate alla salute pubblica ne abbiamo sofferto – ha affermato Andrea Mariano, il tastierista del gruppo – Noi siamo nati sul palco, abbiamo sempre suonato insieme ed è questa la forza naturale di quasi vent’anni di carriera: sono quasi tre anni che non facciamo concerti e questo progetto ci stimola tantissimo a rimetterci in viaggio». I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni dalla prima volta, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del Paese, dai palazzetti ai grandi festival e agli stadi. «I brani saranno emozionanti come nel 2008 con i loro corpi nudi – ha anticipato Sangiorgi – La nudità delle canzoni è così bella e luminosa da accarezzarla ed esserne parte; le canzoni verranno musicalmente stravolte perché se non c’è nutrimento non ci sarà emozione: la gente ha da sempre una radice per tornare albero a primavera».

È una celebrazione delle loro origini che, seppur stimolata dalla situazione contingente, consente di sperimentare nuove e creative forme musicali ed artistiche in una cornice intima che li vedrà ritornare a stretto contatti con i fans. «Non ci siamo mai fermati in questo periodo tragico – ha rimarcato il cantante – Avevamo paura di affrontare il lockdown e ora non vediamo l’ora di tornare sul palco: sto scrivendo tantissimo ma ora ci aspetta questo tour dei classici dei Negramaro e dell’album “Contatto” di un anno fa. Saranno quasi vent’anni di musica con le canzoni che saranno completamente vicine all’essenza». Un viaggio esteso e capillare, una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restare vicino al proprio pubblico garantendo le massime condizioni di sicurezza e offrendo allo stesso tempo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged. «Quando ottieni il silenzio del pubblico in teatro è bellissimo – ha sottolineato Mariano – I passaggi più ricercati diventeranno impressionanti con il teatro che sarà parte dello spettacolo: spogliarci di tutti gli orpelli e fare le canzoni per quello che sono, sarà ritrovare l’alchimia fra di noi». In Puglia il tour arriverà ad ottobre, il 25 al Teatro Politeama Greco di Lecce e il 31 al TeatroTeam di Bari.

«Ci manca il confronto vero, quello con il pubblico – ha confessato Sangiorgi – Avevamo previsto cose bellissime, dovevamo farlo dopo l’uscita dell’album “Contatto” per il ritorno nei teatri: abbiamo aspettato ed ora stiamo cogliendo la gioia di questo momento di portare il nostro tour anche anche all’estero». Un’occasione unica ed irripetibile che vedrà i Negramaro tra novembre e dicembre viaggiare anche in Europa per esibirsi in alcuni storiche venue del continente, da Londra ad Amsterdam, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Monaco, Lugano, Zurigo, Lussemburgo a Barcellona. «Sarà un nuovo inizio: mia figlia mi vedrà alto e con gli occhi azzurri – ha scherzato Sangiorgi – mia figlia Stella credo abbia vissuto qualcosa di riflesso: per lei vorrei ripartire dai teatri e fargli vedere il mondo: non vedo l’ora di darle tutto quello che è possibile, una fetta grandissima di mondo, ciò che è fuori dall’uscio di casa che non deve rappresentare un pericolo per lei». I biglietti per le date del tour previste a marzo e aprile di quest’anno nei palazzi dello sport verranno rimborsati; le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il prossimo 14 aprile al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

«Devo riappropriarmi delle radici delle canzoni per ripartire con le energie giuste – ha ammesso Sangiorgi – Credo di raccontare delle verità che non è mai solo la mia ma degli altri membri della band, quelle che ci siamo raccontate e che non abbiamo perso durante il cammino. Non perderemo l’occasione per poter portare tutto questo ai posteri e verrà recuperato sicuramente, non sappiamo ancora come: era già previsto di affrontare la musica accennandola con un sorriso in faccia. Ho bisogno di tornare on the road per tornar a scrivere, anche se abbiamo circa 600 canzoni ferme nel cassetto: stiamo lavorando già a un grosso progetto del ventennale della band». Oltre a Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre) e Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing), i Negramaro sono Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria) e Andrea De Rocco (campionatore).

Franco Gigante