Taranto, adesso serve la vittoria

Senza tregua, contro ogni insidia ed alla ricerca della prima vittoria dell’anno solare. Il Taranto è di scena oggi pomeriggio in trasferta contro la Vibonese fanalino di coda della graduatoria, incontro valevole per l’ottava giornata di ritorno (fischio d’inizio alle ore 18.00). “Partita importantissima per noi, per il nostro percorso: l’ho ribadito ai ragazzi. Non dobbiamo percepire una pressione eccessiva, ma affron-tarla con la lucidità giusta- esordisce Giuseppe Laterza, allenatore rossoblu- E’ un momento in cui i pun-ti iniziano a pesare per tutte le formazioni, in relazione ai propri obiettivi. Sicuramente la Vibonese intende reagire alla sconfitta incassata a Potenza, nonché al successivo esonero del tecnico D’Agostino: dobbiamo essere pronti”.

“Il Taranto deve sempre pensare a vincere le partite con l’approccio adeguato, con la determinazione nel superare le difficoltà e gli episodi sfavorevoli- commenta- Il nostro aspetto mentale è sempre a mille. Non dobbiamo preoccuparci: credo che, in questo momento, manchi il risultato, non la prestazione. Il gruppo è carico, è consapevole, non deve accusare i colpi e rischiare di creare negatività: ha sempre dimostrato di avere carattere, la forza degli addetti ai lavori e dei giocatori emerge nelle fasi delicate. Merita di tornare al successo”. Metamorfosi equilibrate all’orizzonte, complici l’assenza per squalifica di Giovinco, il rinnovato valore aggiunto di esperienza e di visione assicurato dal neo acquisto Di Gennaro, la defezione per infortunio del talentuoso Falcone: “I ragazzi devono esse-re perfetti nell’interpretazione di entrambe le fasi di possesso e non possesso palla, così come nel conte-sto delle transizioni- spiega mister Laterza- Una partita può essere preparata in un modo preciso, ma può affiorare l’imprevisto, il quale deve essere amministrato con perizia. Il gruppo deve essere pronto a cambiare idea, anche a “sporcare” la partita qualora dovesse necessitare il pragmatismo”.

“Prevedo un confronto complicato contro la compagine calabrese, la quale potrebbe chiudere le linee di passaggio, abbassarsi e costringerci a spostare palla da una parte all’altra- puntualizza- Sarà fondamentale non subire le ripartenze e controllare le coperture preventive. Dobbiamo profondere arguzia nelle letture e nell’espressione tecnica: dallo scorso anno ragioniamo in questo modo, in alcuni casi siamo stati “brutti da vedere” ma efficaci. In que sto periodo del campionato, necessita abilità nel portare punti a casa, perché le altre squadre dietro non sbagliano, pungono”. Le meditazioni coinvolgono il sistema tattico da adottare, il quale oscillerà fra la tradizione del 4-2-3-1 e l’evoluzione del 4-3-3: “Adesso abbiamo Di Gennaro, che ha dimostrato già sabato di garantire tranquillità e lucidità a questa squadra sotto i profili tecnico e tatticosorride Laterza- Può agire sia sotto punta che da play: dobbiamo sfruttarlo nel modo migliore. Individuerò la situazione più idonea: ci abbiamo lavorato, ho parlato con lui, mi ha offerto piena disponibilità in entrambi i ruoli e le posizioni”.

“Dovrò valutare la condizione atletica di tutti i miei giocatori, ma per compensare l’assenza di Giovinco, sia Di Gennaro che Pacilli potrebbero essere candidati ad operare sotto punta sulla trequarti- ammicca- La scelta sarà vincolata alla predisposizione del modulo iniziale. Le partite si susseguono ravvicinate, gli allenamenti diminuiscono. Contro la Virtus Francavilla abbiamo anche alterato un 4-4-2: in corso d’opera, possiamo effettuarlo con Saraniti, Barone, lo stesso Di Gennaro, Santarpia, il quale sa attaccare la profondità al cospetto di un avversario che lascia varchi liberi”. Lo sviluppo di originali sinergie tattiche potrebbe rivelarsi propedeutico ad un incentivo della fase offensiva: nonostante la produzione incessante, il Taranto sta realizzando pochi sigilli.

“Secondo me, la squadra può migliorare tantissimo nell’attacco alla porta- conferma lo stratega ionicoRiusciamo a creare tante situazioni, portando anche il terzino all’interno dell’area di rigore, scaricando palla dietro: tante volte non siamo arrivati. La squadra può concludere molto di più, deve cercare di mi-gliorare sulla lettura della situazione ed anticipare l’intenzione dell’avversario. In questo momento del campionato non sbaglia più nessuno: occorre aggredire in area, indipendentemente dall’interprete”. “Contro il Francavilla abbiamo avuto opportunità in cui abbiamo assalito bene gli spazi, abbiamo confe-zionato cross- ricorda – L’ultimo calcio piazzato non può spegnersi assolutamente con un pallone a sfila-re oltre il secondo palo, senza che nessuno arrivi a colpire. Lavoriamo per perfezionare, da parte dei ra-gazzi occorre un po’ di concentrazione in più: è importante fare gol in questo fase della competizione”. “Per quanto riguarda l’aspetto tattico, col 4-4-2, col 4-2-3-1 o col 4-3-3 la predisposizione, oltre all’attacco degli spazi, è anche nel comprendere cosa lascia l’avversario- commenta mister Laterza- Se la formazione rivale si abbassa tanto, serve più palleggio. Se concede la profondità, è essenziale una punta più avanzata e non dietro le linee. Se la squadra antagonista ci viene a prendere con la prima e con la seconda linea, l’importante è avere il trequartista che sappia giostrarsi tra le stesse trame. Abbiamo sperimentato simili situazioni: Di Gennaro offre un contributo di qualità, personalità e carisma, secondo me possiamo compiere un passo in avanti”.

Alessandra Carpino