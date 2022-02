Milleproroghe, nessun passo indietro sulle bonifiche

Taranto ritorna al centro del dibattito pubblico e non, purtroppo, per festeggiare un fatto positivo. Il ritorno alla ribalta, infatti, è dovuto a quello che riteniamo essere un passo falso del Governo nazionale. Un errore che nei prossimi giorni correggeremo in Parlamento, ma che lascia dietro di sé un ampio spazio di discussione.

La questione è ormai nota e riguarda l’articolo 21 del decreto cd. “Milleproroghe” che, in sostanza, trasferisce le risorse del patrimonio destinato di Ilva in Amministrazione Straordinaria (circa 575 milioni) alla disponibilità di Acciaierie d’Italia, destinandole non più alle bonifiche delle aree inquinate ma alla decarbonizzazione dello stabilimento. A questo punto, però, è necessario fare un passo indietro, ripercorrere i fatti che ci portano a dirci fortemente contrari a questa decisione. Nel maggio del 2017 la gestione commissariale di ILVA in Amministrazione Straordinaria ha sottoscritto un accordo con la famiglia Riva, ex proprietari degli impianti, per il trasferimento di 1,1 miliardi di euro nelle casse pubbliche. Come previsto dalla legge, tali risorse devono essere destinate agli interventi di risanamento e bonifica ambientale, secondo il principio ribadito anche nelle sedi europee del “chi inquina paga”. Alla fine del 2018 si sono completate le operazioni di trasferimento di queste risorse verso il patrimonio destinato ad interventi di decontaminazione, bonifica o messa in sicurezza di aree interne ed esterne allo stabilimento. Questi fondi sono poi stati suddivisi tra la gestione dei soggetti affittuari (prima ArcelorMittal e poi Acciaierie d’Italia) per l’attuazione degli interventi previsti nel piano ambientale tracciato dal DPCM del 2017, e la gestione dell’Amministrazione Straordinaria, per gli interventi nelle aree esterne allo stabilimento, di cui alcune non comprese nel piano (cd. “Aree Escluse”).

In queste settimane, mentre molta parte della politica si schierava giustamente per sopprimere l’articolo 21, alcuni commentatori – nemmeno troppo informati, ci consentiamo di dire – hanno deciso di andare controcorrente, difendendo la scelta dei responsabili per materia nel Governo con argomentazioni a volte discutibili, altre totalmente fuori luogo. Riteniamo sia più che opportuno, per chiarezza verso i cittadini, ripercorrere i fatti e sgombrare il campo da fantasiose valutazioni. Innanzitutto, cosa si contesta? Ovviamente il contenuto dell’articolo 21 del DL Milleproroghe. Trasferire ad una società mista, pubblico-privata, soldi che dovrebbero andare al ripristino del danno arrecato alla collettività, per noi non è una scelta saggia. Ad oggi, infatti, lo Stato possiede il 38% delle quote di Acciaierie d’Italia, mentre ArcelorMittal ne detiene il 62%. Una maggioranza grazie a cui, infatti, è riuscito a esprimere l’attuale Amministratore Delegato della società.

Ma si dirà: presto l’Ex-Ilva passerà di fatto in mano pubblica. Ma chi ci dà la certezza che la società sarà in grado di acquistare l’impianto, considerate le tre condizioni poste? Entro il 30 maggio 2022, infatti, dovranno essere soddisfatte tutte e tre le clausole sospensive previste nell’accordo tra il governo e ArcelorMittal: un accordo sindacale per determinare il futuro dei lavoratori, la definizione di un piano ambientale col successivo rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, soprattutto, il dissequestro penale degli impianti. Dissequestro che, dopo il deposito delle motivazioni della sentenza del processo “Ambiente svenduto”, difficilmente potrà essere disposto dal Procuratore di Taranto in tempi brevi e soprattutto senza aver completato proprie le bonifiche. E, allora, chi mai deciderebbe di togliere quasi 600 milioni di euro destinati alle bonifiche per regalarli ad una società mista quando, ad oggi, nessuno ha la minima contezza di cosa contenga il piano ambientale. Chi lo farebbe, poi, sapendo di destinarli alla realizzazione di un piano industriale di cui non sappiamo assolutamente nulla (per non parlare delle garanzie riservate ai lavoratori).

Piuttosto, crediamo noi, bisogna mantenere nella disponibilità dell’amministrazione straordinaria quelle somme e fare di tutto per accelerare gli interventi di bonifica e incrementare l’impiego dei lavoratori in cassa integrazione nella loro realizzazione. Perché le opere di ambientalizzazione non possono essere barattate con la decarbonizzazione, ma devono costituirne un insostituibile presupposto. Venendo alla questione ambientale. Dire che Taranto non è una città inquinata e “sono rispettati tutti i limiti ambientali” vuol dire tradire i fatti e decine di indagini e ricerche che ci dicono l’esatto opposto. È vero, oggi a Taranto ci sono condizioni molto migliori di 10 anni fa e sia l’ARPA che l’OMS lo certificano. Proprio l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel recente Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli scenari produttivi dell’acciaieria di Taranto, commissionato dalla Regione Puglia, ha dato una inequivocabile fotografia dell’inquinamento a Taranto pre e post-AIA (2015).

E secondo loro, le emissioni nell’aria degli impianti siderurgici hanno avuto un impatto più che considerevole sulla salute delle persone, e, “se tradotte in concentrazioni di PM” – si legge testualmente – “sono causa di eccessi mortalità e altri impatti negativi, con relativi costi economici”. D’altronde, anche Legambiente nel suo ultimo report dimostra che i valori di PM10, PM2.5 e soprattutto di NO2 dell’aria di Taranto sono ben oltre i parametri suggeriti dall’OMS. La qualità dell’aria, però, è migliore di quella che si è respirato per anni e questo miglioramento si deve esclusivamente alla forte riduzione di produzione dell’ex ILVA (passata da oltre 10 milioni di tonnellate a circa 3,5 milioni) e al completamento di alcuni degli interventi previsti dal piano ambientale in vigore. Ma il fatto che sia migliore, come dice proprio Legambiente, non significa che sia buona. Bisogna assolutamente chiarire questo malinteso perché non diventi strumento per propaganda senza fondamenta. Perché se mischiamo cause ed effetti e ne facciamo un minestrone, finiremmo per condividere l’idea che, siccome l’aria è più pulita, possiamo ricominciare ad inquinare senza badare alle conseguenze.

È, questa qui, un’idea meschina. Infine, la questione della copertura dei parchi minerari e l’infelice e derisoria affermazione secondo cui i famosi Wind days non esisterebbero più. Un’uscita che ha trovato smentita lo scorso 7 febbraio, quando abbiamo assistito all’ennesimo disastro causato dal sollevamento delle polveri trasportate dal vento sull’abitato circostante, che si alzano da varie aree dello stabilimento non coperte. Ci sarebbe altro da dire sulla correttezza di molte informazioni messe in circolazione ad arte, come il grossolano scivolone sui 300 milioni di euro “andati ai Comuni del territorio per le attività sociali”, che in realtà sono 30 milioni, sono uno stanziamento autonomo e nulla c’entrano con i soldi sequestrati ai Riva, e sono destinati al sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per concludere, siamo più che convinti che la decarbonizzazione sia l’unica prospettiva per la città e per conciliare le ragioni produttive (sempre purtroppo prevalenti in questi anni) e le ragioni di chi chiede giustamente di vivere, dopo decenni di inquinamento brutale, in un luogo salubre, dove l’aria respirata non sia pericolosa per la salute. L’unica possibilità per garantire la convivenza tra il lavoro e la sostenibilità. Però non possiamo accettare che questo avvenga in un tempo indefinito, né che questo piano si realizzi sottraendo risorse alle opere di ripristino e decontaminazione delle aree inquinate.

Perciò continueremo – con buona pace di chi crede che Taranto sia una città di frignoni – a lottare nelle sedi parlamentari per mantenere le somme nella disponibilità del Patrimonio Destinato agli interventi di ambientalizzazione. E, al contempo, non smetteremo di chiedere che l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la produzione presente e futura dello stabilimento siderurgico sia vincolata agli esiti di una valutazione di impatto ambientale e sanitario che scongiuri ogni rischio per le persone e per l’ambiente. Resta peraltro irrisolta la questione risarcitoria dei danneggiati, in favore dei quali bisogna incrementare e prorogare il fondo istituito grazie al In Parlamento la battaglia sul Milleproroghe e sui fondi per le bonifiche dell’area di Taranto nostro emendamento lo scorso luglio, affinché dal varco che abbiamo aperto possano arrivare forme di riconoscimento del danno per tutti i cittadini colpiti. In ultimo, se da un lato è sicuramente necessario accelerare sull’attuazione degli interventi di bonifica, dall’altro bisogna riconoscere che su 16 delle 18 aree di competenza dell’Amministrazione Straordinaria gli interventi sono in corso e la maggior parte di questi dovrebbero essere portati a compimento nei prossimi 12-24 mesi.

Se qualcuno dovesse pensare che servano altri professionisti per guidare più celermente il processo di bonifica lo dica chiaramente e proceda coi poteri ordinari previsti, perché a noi interessa si faccia presto e bene. Decarbonizzare lo stabilimento e riparare il danno subìto da Taranto non sono opzioni alternative. Sono i due binari che portano a un ambiente salubre, a una tutela concreta del valore incomprimibile della salute, ma anche il veicolo per rimettere in marcia uno sviluppo economico sostenibile sotto ogni punto di vista e in totale discontinuità rispetto al passato. Anche a beneficio di chi ritiene che, malgrado ogni evidenza, si debbano solo riaccendere gli altoforni e chiudere gli occhi.

Ubaldo Pagano

Deputato del Pd

Massimo Moretti

Responsabile ambiente del Pd pugliese