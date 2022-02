Blitz antimafia “Levante”, coinvolti anche tarantini

Anche alcuni tarantini sono coinvolti nel maxi blitz “Levante” scattato all’alba di martedì 15 febbraio in dieci regioni italiane. Gli arresti sono stati eseguiti a conclusione delle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza su una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di diversi reati fra i quali estorsioni, intestazione fittizia di beni, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio.

La misura restrittiva è scattata anche nei confronti del tarantino Giovanni Camerino, di 43 anni, sottoposto agli arresti domiciliari. È accusato di intestazione fittizia di valori. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe il titolare di alcune società che secondo gli inquirenti venivano utilizzate per il riciclaggio. In questi giorni sarà fissato dal gip del Tribunale di Bari, che ha firmato le ordinanze chieste dalla Dda, l’interrogatorio di garanzia dell’indagato che è difeso dall’avvocato Andrea Maggio Sono in totale 59 le ordinanze di custodia cautelare, delle quali 44 ai domiciliari, eseguite nei confronti dei presunti esponenti del gruppo criminale fra i quali figurano anche imprenditori, professionisti e pubblici ufficiali. Le misure emesse, invece, sono 75 fra le quali anche 14 obblighi di presentarsi alla polizia giudiziaria. I militari delle Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni del valore complessivo di 18 milioni di euro.