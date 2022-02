Marina e tumore, battaglia legale

Una battaglia che va avanti su un doppio fronte. Quello della salute e quello giudiziario. È quella che combatte un militare della Marina, 57 anni, L. M., di Taranto, elettricista di bordo e di terra, negli anni in cui ha prestato servizio è stato imbarcato sull’incrociatore Vittorio Veneto ed è stato impegnato in missioni all’estero, a Durazzo, a Valona e anche in aree di guerra. Al sottufficiale sono stati diagnosticati un melanoma e un’intossicazione da metalli pesanti e per di più di tumore, probabilmente a causa dei metalli pesanti portati a casa con le uniformi, si è ammalata anche sua moglie. Grazie alle cure tempestive entrambi sono guariti.

Malgrado i risultati di accertamenti medici e analisi cliniche e delle circostanze della sua vita lavorativa, la prolungata esposizione ai raggi solari e a sostanze chimiche nocive per la salute, i policlorobifenili, si è visto negare dal Ministero della Difesa il riconoscimento dei motivi di servizio. Per questo, tramite il suo legale, avvocato Danilo Lorenzo, il militare ha impugnato davanti al Tar di Lecce il provvedimento con cui gli è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate, un “melanoma” alla gamba sinistra e una “Intossicazione da metalli pesanti”, e ha chiesto l’accertamento della “diretta causa o concausa del servizio dallo stesso svolto e delle condizioni ambientali presenti durante le missioni all’estero” di entrambe le patologie.

Col ricorso il militare ha chiesto anche il riconoscimento di un equo indennizzo, spet-tante per legge e la condanna al pagamento del Ministero della Difesa che, ovvia-mente, si è opposto chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, attraverso consulenze, le sue argomentazioni, compresa una che appare piuttosto singolare: “L’uniforme di servizio prevedeva l’uso dei calzettoni”. Il Tar di Lecce ha nominato un verificatore, il professore Marco Tucci, dirigente medico responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale Policlinico dell’Università di Bari, che nella relazione finale depositata ha illustrato le sue conclusioni, affermando che “lo sviluppo di tale patologia, pur ammettendo l’esposizione ad alcuni fattori di rischio cancerogeni avvenuta in ambiente lavorativo, non è univocamente correlabile alla attività lavorativa svolta, in quanto – si legge nello stralcio riportato nella sentenza – anche in assenza di tale esposizione essa avrebbe potuto manifestarsi nei tempi e nei modi in cui si manifestò”. Quindi non viene esclusa completamente la correlazione con le circostanze della sua vita lavorativa ma queste non vengono ritenute una causa esclusiva.

“La ricostruzione fenomenologica degli eventi non permette – è la tesi del medico – di stabilire con certezza in che modo i due fattori di rischio abbiano eventualmente potuto determinare l’insorgere della patologia neoplastica in analisi, potendosi qualificare esclusivamente come eventuali elementi concausali nello sviluppo della patologia. Tanto tenuto conto non già della non certa correlazione causale, ma anche della intrinseca genesi multifattoriale del melanoma. In maniera controfattuale – in tal senso – è pos-sibile quindi sostenere con elevato grado di probabilità scientifica che la patologia avrebbe potuto manifestarsi nei modi e nei tempi con i quali si manifestò anche in assenza di tale esposizione lavorativa”. Sulla base della tesi del verificatore, il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha respinto il ricorso. Il sottufficiale proseguirà la sua battaglia giudiziaria attraverso il suo legale, avvocato Danilo Lorenzo, impugnando il verdetto davanti al Consiglio di Stato, sperando che accolga le sue ragioni. Per questa vicenda dei due coniugi ammalati di tumore, le analisi effettuate hanno escluso che le sostanze pericolose siano state prodotte dallo stabilimento siderurgico che questa volta non è stato chiamato in causa. Questa volta in causa è stato chiamato lo Stato.