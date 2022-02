Coalizione di centrodestra divisa, ora spunta D’Errico

Il nome nuovo è quello di Francesco D’Errico, avvocato, presidente di Kyma Servizi, l’ex Infrataras. È l’ennesimo papabile che spunta nella variegata coalizione che vede insieme il Patto per Taranto e i partiti di centrodestra, alla ricerca di un candidato unitario. Una soluzione che, alla luce di tatticismi e veti incrociati, sembra quasi una utopia. Oggi a Roma si terrà un vertice con i referenti nazionali dei partiti di centrodestra nel tentativo di sbloccare una situazione diventata imbarazzante. Anzi, il clima si è ulteriormente arroventato nelle ultime ore. Lo scontro sembra ci sia stato sull’ipotesi di candidare l’avvocato Francesco Tacente.

A quel punto Massimiliano Stellato ha risposto con D’Errico (nome che proporrà anche al tavolo romano) in un crescendo di tensioni che lo ha indotto addirittura ad abbandonare l’infuocata chat nella quale sono riuniti i partecipanti al tavolo della aggregazione. D’Errico, lo ricordiamo, era stato posto a capo della Kyma Servizi proprio su indicazione di Stellato, che già in precedenza lo aveva nominato presidente di Puglia Popolare a Taranto. Oggi, quindi, a Roma si cercherà di raggiungere una mediazione, compito che non appare dei più semplici. All’incontro romano, oltre ai referenti nazionali, parteciperanno i vertici regionali e provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Movimento Schittulli, Nuovo Psi, oltre a una delegazione del Patto per Taranto. Non sarà una passeggiata riuscire ad individuare un candidato sindaco che tenga unita l’intera coalizione. Perché i nomi di D’Errico e Tacente non sono gli unici affiorati in questi giorni di contatti tanto febbrili quanto, fino a questo momento, piuttosto sterili. Sono sempre in piedi le ipotesi che portano a Walter Musillo, gradito a quanto pare al presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti.

Quest’ultimo sembra aver smorzato le sue ambizioni verso Palazzo di Città, ma non è detta l’ultima parola. Anzi, a fronte delle difficoltà nel raggiungere una intesa, la veste istituzionale di Gugliotti potrebbe essere decisiva nelle valutazioni finali. Lo stesso Stellato, ispiratore insieme a Musillo dello scioglimento del consiglio comunale, potrebbe rivendicare un proprio diretto coinvolgimento. A latere del tavolo del centrodestra ha posto ufficialmente la sua candidatura l’avvocato Egidio Albanese, presidente del neonato movimento politico “La voce di Taranto”. Nei giorni scorsi Albanese ha proposto una serie di incontri ai partiti del centrodestra. Naturalmente molto dipenderà dall’esito odierno dell’incontro romano. Il rischio che la coalizione imploda esiste. Per ora occhi puntati a Roma.

Enzo Ferrari

Direttore responsabile