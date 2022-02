Il Partito Repubblicano: Avanti con Melucci

Il Partito Repubblicano Italiano sezione di Taranto si è riunito in assemblea generale. Consapevole del momento di grande cambiamento che il capoluogo jonico sta vivendo e ritenendo la continuità progettuale e amministrativa importante per garantire la completa attuazione di tutti programmi avviati, ha convenuto di doversi impegnare per il completo appoggio al candidato Rinaldo Melucci, già sindaco della nostra città. Sono stati anni di crescita per Taranto, quelli dell’amministrazione Melucci, in cui realmente è stato piantato un seme di ripresa economica, culturale e sociale.

Ovviamente il processo è appena iniziato, gli effetti (per quanto alcuni siano già visibili) vanno valutati nel tempo e la strada appare lunga, ma il rischio che si precipiti verso situazioni incerte e pericolose o deboli, per assenza di una seria programmazione, è davvero alto e Taranto non potrebbe permetterselo! Il Partito Repubblicano Italiano, dopo aver informato i direttivi nazionali e regionali del partito, continuerà a lavorare per la creazione di una piattaforma Liberal democratica e Riformista, sul modello di quelle nate in altre città capoluogo che si preparano al voto nel 2022 (Pistoia, Lucca ed altre), per portare la voce di quel popolo liberale, repubblicano, democratico, laico non più rappresento nelle istituzioni. Questa alleanza liberale e democratica, aperta ad associazioni culturali e di categoria o ad altre forze liberali e riformiste, siederà al tavolo del centrosinistra, supportando il sindaco uscente Rinaldo Melucci con spirito propositivo.

Partito Repubblicano Italiano – Taranto