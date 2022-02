Quella missione di pace da Taranto in Ucraina

La tensione in Ucraina e il pericolo di una guerra che potrebbe sconvolgere il mondo: da Taranto parte l’appello alla pace e non è un caso che questo appello parta proprio dalla Città dei Due Mari. Taranto, infatti, è legata ad una delle più importanti città ucraine: Donetsk, con la quale Taranto nel lontano 1985 suggellò un prestigioso gemellaggio. Questa storia ce la racconta Cataldo Portacci, nella sua lettera aperta alle istituzioni affinché si faccia tutto il possibile per scongiurare il peggio.

Lettera aperta alle istituzioni democratiche della città di Taranto; al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; ai rappresentanti politici istituzionali al candidato sindaco Rinaldo Melucci, già sindaco di Taranto; ai candidati sindaci in competizione per amministrare la città di Taranto nei prossimi 5 anni; ai componenti delle liste dei candidati per le prossime elezioni del consigglio comunale di Taranto In questa particolare congiuntura internazionale invito ad esprimere vicinanza e solidarietà alla Città di Donetsk in Ucraina, gemellata con Taranto, e all’intera nazione Ucraina impegnata per la salvaguardia della sua integrità. Il rischio di un conflitto russo-ucraino può essere foriero di gravi imprevedibili conseguenze. Oggi questa iniziativa di vicinanza e solidarietà ha una specifica valenza politica e istituzionale, anche in seguito al messaggio del Presidente della Repubblica nel suo discorso di reinsediamento in cui rimacava il valore intangibile dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana recita che: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.

Chiedo al futuro Sindaco di Taranto di essere promotore e fautore di una politica di pace e distensione tra i popoli e le Città ad iniziare da quelle già gemellate. Scrivo questo appello con il proposito di portare a conoscenza e rivalutare nell’attualità, parte del mia esperieza politica svolta durante il mio mandato di consigliere comunale durante gli anni ’80 del secolo scorso. In quegli anni di Guerra Fredda fu creato il gemellaggio con la città ucraina di Donetsk. All’epoca Sindaco di Taranto era il Prof. Giovanni Battafarano. La missione di gemellaggio ebbe inizio il 15 gennaio del 1985 e ne facevano parte: Prof. Domenico Indellicati, capo delegazione P.S.I.; Prof. Franco Boccuni, per il gruppo D.C.; Avv. Enzo Gigante, per il gruppo P.L.I; Prof. Rocco Galatone, capogruppo P.C.I.; Cataldo Portacci, gruppo P.C.I., rappresentante operario del Consiglio comunale; Salvatore Rizzo, responsabile pubbliche relazione del Comune di Taranto; Salvatore Miceli, segretario provinciale Associazione Italia U.R.S.S. All’epoca l’Ente Civico di Taranto fu capace di allacciare una rete di pace nel periodo della Guerra Fredda. Fredda però non fu l’ospitalità ricevuta dalle popolazioni oltre cortina, una accoglienza che lascerebbe il segno indelebile a chiunque. Una rete di rapporti, prima umani e poi politico-istituzionali, che favorino il disgelo diretto tra i popoli senza mediazioni e contribuirono alla convivenza pacifica tra nazioni lontane, con la volontà di costruire un Mondo migliore a misura dell’umanità.

L’arrivo all’aeroporto,poco distante dalla città di Donestk della delegazione tarantina fu salutato dalle autorità con le caratteristiche delle tradizioni popolari ucraine. Erano in attesa, infatti, del nostro arrivo, un gruppo di ragazze in costume storico, con al centro una donna più anziana con le braccia in avanti avvolte da una scialle colorato, la quale mostrava una grossa forma di pane casereccio con al centro un vasetto contenente del sale, simbolo di accoglienza, amicizia e cordialità. Nei mesi precedenti la missione, nel corso di una riunione del gruppo comunista del consiglio comunale, furono assegnati i compiti ai consiglieri del P.C.I. per questa missione. Per questo ,consapevole del ruolo politico istituzionale, da svolgere, presi in prima persona l’impegno di portare a Donestk alcune testimonianze significative della Nostra Città. In tal senso, al compagno Enrico Scalabrini, capoturno di reparto manutenzione dello stabilimento Italsider, fu affidato il compito di preparare con gli operai dello stabilimento, il saluto ai lavoratori siderurgici di Donestk in modo originale e duraturo. I lavoratori tarantini si prodigarono per realizzare una targa in acciaio con le scritte ricavate attraverso la saldatura elettrica. Sono stato particolarmente onorato di aver consegnato nelle mani degli operai ucraini, durante la visita allo stabilimento di Donestk questo fraterno messaggio a nome della delegazione PCI agli operai del locale Centro Siderurgico.

Il Distretto Industriale della Città gemellata era molto articolato e complesso. Uno dei più rilevanti era quello del giacimento carbonifero del Donestk dato che nel suo sottosuolo erano attive ben 40 miniere di carbone disposte ad una profondità variabile tra gli 800 e i 1000 m. Ad ulteriore testimonianza della Nostra Tarentinità furono consegnati agli amministratori della città gemellata: una trentina di esemplari di conchiglie dei nostri mari in particolare del Mar Piccolo; alcuni strumenti per la pesca artigianale tradizionale praticata nei mari di Taranto quali: due esemplari di nasse costruite in misure ridotte dalle “nassare”della Città Vecchia di Taranto; una pezza di rete “tramaglio” confezionata per l’occasione dal compagno pescatore Armando Murianni.

Non furono, altresì, trascurati eventuali aperture di canali commerciali verso nuovi mercati; a tal proposito furono consegnate durante una cena con gli amministratori di Donestk alcune bottiglie di Elisir “San Marzano” prodotto nello stabilimento di Taranto le quali mi erano state donate per l’occasione dalla direzione della fabbrica prima della partenza. Altra importante iniziativa fu realizzata dal compianto compagno Pietro Rusciano del comitato direttivo della sezione PCI Migliarese, all’epoca anche presidente per la componente genitori della scuola elementare G. Deledda sita sul rione Tamburi: la composizione da parte degli alunni della stessa scuola di alcuni messaggi, corredati con ritagli di giornali periodici, molto significativi che, in periodo di “guerra fredda”, facevano riferimento alla pace, all’amicizia tra i popoli a dimostrazione della capacità creativa dei ragazzi. Alcune letterine furono lette e tradotte, in lingua russa dalla brava interprete Professoressa Daria nell’Aula Magna durante un incontro con i ragazzi della scuola di Donestk. I messaggi dei nostri bambini furono accolti con entusiasmo ed interesse dai loro coetanei sino a suscitare in loro degli applausi spontanei.

La conclusione della visita della delegazione tarantina fu salutata con un ricevimento organizzato in onore degli ospiti alla presenza delle autorità cittadine e di personalità culturali. Il giorno dopo all’aeroporto, prima della partenza per Mosca e il ritorno in Italia ci salutarono calorosamente. Erano presenti il Sindaco e altri rappresentanti della città di Donestk. Il rito del gemellaggio,con Donestk,si concluse all’inizio dell’estate del 1985, durante la convocazione straordinaria del consiglio comunale di Taranto, con la presenza delle massime autorità della città Ucraina,arrivate nella nostra città qualche giorno prima. Sono stato onorato di avere la delega da parte del Sindaco di Taranto di ricevere gli amministratori della Città gemellata di Donestk al loro arrivo all’Aeroporto di Bari. La firma dell’atto di gemellaggio avvenne a Taranto il 17 giugno 1985 alle ore 10 da parte del Sindaco di Taranto Prof. Giovanni Battafarano, dal Presidente del Comitato Esecutivo di Donestk Wladimir Spitzin, arrivato nella Nostra Città accompagnato Stanislav Povazhniy, Larissa Zagorodhja e Bronislav Kostaiskiy. Chiudo questo appello con la speranza di aver contribuito alla conoscenza di un pecorso storico intrapreso dalla Città di Taranto ancora attuale e riaffermare la volontà della stragrande maggioranza del popolo tarantino per la convivenza e solidariertà pacifica tra i popoli nel segno e nella continuità lasciata da Giorgio La Pira.

Cataldo Portacci