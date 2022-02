Parte la seconda edizione del Torneo dire e contraddire

Tre squadre di studenti di altrettanti istituti superiori di Taranto e di Trani si sfideranno, in un torneo all’italiana, su una meravigliosa frase del Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela: “La mia più grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola perché l’istruzione è la porta d’ingresso alla libertà, alla democrazia e allo sviluppo”! È la magia del “Torneo Dire e Contraddire”, concepito quattro anni addietro nell’ambito dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, grazie all’intuizione del consigliere del Cnf (Consiglio Nazionale Forense), Avvocato Vincenzo Di Maggio e dall’Avvocato Angela Mazzia, componente della Commissione educazione alla legalità dello stesso Cnf.

Il contest vuole insegnare agli studenti delle scuole superiori a confrontarsi usando la “parola”: non più uno “scontro” basato su slogan e contrapposizioni frontali, forma di comunicazione assai diffusa nella odierna società, ma un “in-contro” in cui ognuno argomenta le proprie idee mediante la costruzione di un discorso. Obiettivo del “Torneo Dire e Contraddire”, è fornire ai giovani le tecniche per saper argomentare e contro argomentare in maniera efficace: dal “cosa dire” al “come dirlo”, permettendo di acquisire la padronanza del “saper dire” e “contraddire”. Negli anni il progetto, nato in riva allo Jonio, si è affermato a livello nazionale ed è stato inserito nel Protocollo d’intesa tra Cnf e Ministero dell’Istruzione per promuovere iniziative comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi educativi scolastici, tanto che l’anno scorso si è tenuta la prima edizione nazionale del contest. Con un evento tenutosi nell’Aula “Miro” del Tribunale di Taranto, in collegamento con la Biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati di Trani, è stato presentato il Torneo territoriale Taranto-Trani che rappresenta la fase di qualificazione alla Seconda edizione Nazionale del Torneo “Dire e Contraddire”.

L’evento è stato aperto dai saluti dell’Avv. Antoniovito Altamura e dell’Avv. Tullio Bertolino, Presidenti rispettivamente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e di quello di Trani. L’Avv. Angela Mazzia, Coordinatrice Nazionale Comitato Tecnico Scientifico del Torneo e Componente Commissione Progetti educazione alla legalità del Cnf, ha poi introdotto “Il Torneo della Disputa – Dire e Contraddire”, seguita dall’Avv. Domenico Facchini, Referente per il Sud Italia del Torneo, che ha esposto sinteticamente le regole e le modalità di svolgimento del contest. In seguito sono intervenute le dirigenti degli Istituti scolastici che partecipano al torneo: la Prof.ssa Anna Maria Allegretta del Polo Liceale “Licei Sylos Fiore” di Terlizzi, la Prof.ssa Nadia Bonucci dell’Istituto “Pitagora” di Taranto e la Prof.ssa Alessandra Larizza dell’Istituto “Vittorino Da Feltre” di Taranto, nonché i due referenti territoriali del Torneo: l’Avv. Maria Immacolata Caricasulo per Taranto e l’Avv. Giulio Guarino per Trani. La parola è poi passata ai rappresentanti delle tre squadre di studenti che hanno dichiarato il nome, il motto e il logo che hanno scelto per la loro squadra; è poi avvenuto l’emozionante sorteggio della frase sulla quale si confronteranno le squadre. Le conclusioni dell’evento sono state affidate all’Avv. Vincenzo Di Maggio, Consigliere Nazionale Cnf.