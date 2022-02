Stornara e Tara, proseguono gli interventi di bonifica

Proseguono incessantemente gli interventi a tutela e salvaguardia del territorio della Provincia di Taranto da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, a partire da quelli di manutenzione e pulizia dei canali di bonifica. «Parliamo di una fitta rete, molto articolata, che si estende per circa 500 km anche oltre il confine regionale, in provincia materana e che, ricordiamo, svolge una funzione fondamentale a sostegno delle attività agricole e zootecniche ma non di meno a protezione di vaste aree urbanizzate dei comuni con annesse zone a vocazione turistica come, ad esempio, le marine di Castellaneta e Ginosa – spiega Angelo D’Andria, direttore generale del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara – Ne è una riprova quanto riportato nella nota del Comune di Palagianello, pubblicata sulla pagina facebook ufficiale del Civico Ente lo scorso 04 febbraio, con riferimento agli interventi eseguiti dalla Squadra Manutenzione del Servizio Ingegneria di questo Consorzio nel Bacino del Fiume Lato, servito da una fitta rete di canali a salvaguardia del vasto territorio circostante.

Ma questo rappresenta solo l’ultimo degli interventi eseguiti dalle maestranze di questo Consorzio che, nel corso di tutto il 2021, li ha visti impegnati anche in altre aree, come nel Bacino del Fiume Galaso tra Castellaneta e Ginosa, nel bacino del Fiume Lenne in agro di Palagiano e in quello denominato Cicena, in agro di Monteiasi. Inoltre, si è in procinto di affidare un’importante opera di manutenzione straordinaria che riguarderà il Ponte di San Giuliano, cosiddetto “ponte tubo”, in agro di Castellaneta. Un’opera idraulica di notevole importanza, da sempre gestita dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, costituita da una condotta del diametro di 2 metri che fornisce acqua al vasto territorio provinciale ricompreso tra il Comune di Palagiano e quello di Ginosa. Tutto questo nonostante la carenza di personale, tecnico e amministrativo, che sta mettendo a dura prova l’erogazione di tutti quei servizi fondamentali per il comparto agricolo, in prossimità dell’avvio della stagione irrigua, di fondamentale importanza per i nostri agricoltori.

Il senso di responsabilità e la buona gestione delle risorse economiche disponibili attraverso i tributi pagati dai consorziati e i fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia, inducono a proseguire nel solco tracciato, potendo confidare nello spirito di sacrificio, abnegazione e competenza del personale in forza, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara – conclude il direttore generale – continua ad essere in prima linea sul fronte della salvaguardia e tutela del territorio e nell’erogazione di quei servizi fondamentali per il comparto agricolo che nella nostra Regione rappresenta il settore con un Pil e una forza lavoro diretta e indiretta secondi solo al settore industriale».