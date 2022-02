Teatro dialettale: al Fusco è l’ora dei Cannelloni con crépe

Si intitola “Cannelloni con crépe” la commedia di Luigi D’Andria con la quale giovedì, 17 febbraio, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) si rinnova l’appuntamento con la seconda edizione del “Festival del teatro dialettale Alfredo Majorano” organizzato, ricordiamo, da F.I.T.A. Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatori), Comune di Taranto – assessorato alla Cultura, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Fusco e Compagnia Teatrale Lino Conte, con la direzione artistica di Michelangelo Busco. Sul palco sale la compagnia “Spazio Teatro”.

LO SPETTACOLO

Liberamente tratta “Léonie est en avance” di George Feydeau, la commedia si basa su un testo poco conosciuto in Italia, probabilmente mai rappresentato a Taranto, ma sia in Francia che nel mondo ha riscosso un buon successo. La traduzione italiana di Luigi Zanon ne conserva, pur con qualche interessante innovazione, la struttura originale. In questo particolare adattamento in due atti invece di uno, l’autore tarantino Luigi D’Andria ha puntato sul tentativo di un ritorno al vaudeville primordiale, genuino, facendo emergere il carattere popolare. Cambia anche il luogo degli avvenimenti, trasferendo il background nel contesto della nostra città, utilizzando il suo dialetto. Cambia l’epoca, così la storia viene ambientata negli anni trenta, periodo in cui era forte il presagio di ciò che stava per succedere: bastava affacciarsi ad un balcone per “vedere” la guerra”, parabola di ciò che avviene in scena! Tutto quello che avviene al di fuori della casa della non più giovane coppia di sposi, si amplifica nella loro mura.

Ma in fondo al tunnel si scorge la luce.La semplice scenografia, con colori tenui, sarà offuscata, come nuvole nere, dai teloni dietro le quinte. La tragedia ha un epilogo risolutore, liberatorio, ha un lieto fine: buttare la maschera per ricominciare con coraggio. La parola risuona finalmente autentica, restituendole, così, il valore che le appartiene. Il “Festival del teatro dialettale Alfredo Majorano” è riservato, come è noto, alle compagnie teatrali tarantine; per l’assegnazione finale dei premi previsti dal regolamento, a giudicare i lavori, nella loro messa in scena, sarà una giuria formata da esperti del settore e da giornalisti. Ingresso teatro ore 20.00; apertura sipario ore 21.00. costo dei biglietti, posti numerati: platea, euro 10,00, ridotti (FITA, UILT, TAI, over 70, under 10 anni), euro 8,00; galleria e logge, euro 8,00. Info: 342:7103959 – 392:3096037. Si accede solo se muniti di super green pass e mascherina Ffp2