Stazione 37: mercoledì jazz con la jam session

È il primo di una serie di appuntamenti con “New York Style”, la jam session di jazz in programma stasera, mercoledì 16 febbraio, nel ritrovo a Porta Napoli, “Stazione 37” (viale Duca d’Aosta, 37). La serata sarà condotta dalla band formata da Claudio Filippini al pianoforte, Francesco Angiulli al contrabbasso e Ale Napolitano alla batteria. Ecco la lista dei brani che verranno eseguiti: Caravan, Giant Steps, Blues in Bb, Solar, Autumn Leaves, All the things you are, On green dolphin street, A night in Tunisia, Straight no Chaser e Softly as in a morning sunrise. I musicisti interessati dovranno indicare, tra quelli sopraelencati, il brano che si vuole eseguire al numero 342:743133 anche con messaggio WhatsApp. Le jam session nascono negli anni 40 quando musicisti jazz del calibro di Dizzie Gillespie, Charlie Parker e Thelonious Monk si riuniscono nei più famosi locali di New York, come il Village Vanguard e il Blue Note per suonare insieme ed improvvisare, creando una atmosfera di condivisione e scambio di idee. Sarà proprio questo lo spirito che si respirerà a Stazione 37 durante le jam del mercoledì. Inizio ore 21,30. Ingresso riservato ai soci