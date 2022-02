CJ, subito il ritorno al successo

È durata solo una domenica la nostalgia per la vittoria in casa CJ Basket Taranto. I rossoblu hanno riabbracciato prontamente la “W” battendo al Palafiom per 91-73 la Del Fes Avellino nella 19sima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2021/22, girone D, della Lega Nazionale Pallacanestro. Il quinto successo in 6 gare per la squadra di coach Olive porta la firma dei suoi alfieri, su tutti Conti top scorer con 23 punti solito cecchino, Diomede con 21 capace di un 3/4 da tre punti mortifero, i 20 di Ponziani a tratti immarcabile per i lunghi irpini ma anche gli 11 di Biagio Sergio anche lui preciso dalla distanza (2/3) e a completare il tutto la visione di gioco di Erkmaa capace di andare in doppia cifra con gli assist, 10.

Non è stato facile avere la meglio su Avellino che con Hassan e Basile è stato a lungo in partita e che ha patito a metà terzo quarto il brutto infortunio di Spizzichini che ha lasciato il segno e anche traumatizzato un po’ tutto il Palafiom. Coach Olive parte con Erkmaa, Sergio, Ponziani, Conti, Gambarota. Coach Di Benedetto risponde con Spizzichini, Cardià, Hassan, D’Andrea, Basile. Polveri bagnate in avvio, il gol lo segna Spizzichini dalla lunetta. Il CJ cancella lo zero dal punteggio con il canestro di Conti dopo 2’, risponde Caridà. L’avvio è comunque confortante per Taranto che di lì in poi piazza un break importante, 8-0, trascinata da Erkmaa in versione grande assist man a ispirare la mano di Conti, Ponziani (entrambi canestro con fallo e libero a segno) e Gambarota. La schiacciata di Spizzicchini prova a svegliare i suoi ma l’inerzia resta dei rossoblu che arrivano fino al +10, 15-5. Sembra una partita in discesa ed invece Avellino la riapre in un amen con due triple di Agbrogan e Basile fino al -2 di Hassan con controbreak di 0-8. Taranto torna a segnare con capitan Diomede ma un’altra tripla di Hassan porta gli ospiti a -1 a fine primo quarto, 17-16. Il sorpasso però pare nell’aria e si concretizza dopo pochi possessi del secondo quarto con i liberi di Hassan per il pareggio e il 20-21.

Lo stesso Hassan mette a segno il +3. Il CJ resta in scia con capitan Diomede. Poi coach Olive rimanda in campo Biagio Sergio che lo ripaga con la tripla del 24-24. Taranto torna in fiducia e ritrova la via del canestro, con Conti e Ponziani restituendo il parziale di 7-0 per il controsorpasso fino al 28-24. Cepic trova una tripla vitale per l’inerzia della partita di Avellino che torna in ritmo ma Taranto non si scompone continua ad attaccare con ordine, lo dimostrano la tripla di Sergio, il canestro da palla recuperata di Erkmaa e i liberi di Conti per andare all’intervallo avanti 37-32. Il terzo quarto si apre alla grande per Taranto che va a +10 con la tripla di Conti e il canestro di Ponziani. Basile e Spizzichini riportano sotto Avellino restituendo il break di 5-0 ma proprio segnando il canestro del 42-37 il lungo della Del Fes ricade male col peso del corpo sulla caviglia. Il suo urlo di dolore scuote tutto il Palafiom che lo applaude mentre lascia il parquet e il palazzetto sulla barella. Si riprende a fatica, Avellino accusa un attimo il colpo, Ponziani, Sergio e la tripla di Erkmaa danno il +11 ai padroni di casa. Ma gli irpini sono encomiabili, restano in partita con Carenza e Hajrovic. In chiusura di terzo quarto ci pensa la tripla di Sergio e il canestro di Conte a ristabilire le distanze, 63-51. In apertura di ultimo quarto Taranto mette le cose in chiaro e ci pensa capitan Diomede che sale in cattedra con due triple di fila dall’angolo, Ponziani fa il resto danzando nel pitturato con due canestri, un fallo e un libero a segno.

Alla fine della fiera il CJ si ritrova a +19 con la partita in ghiacciaia. Mai però abbassare la guardia perché Avellino gioca fino alla fine, Carenza e Basile sono gli ultimi ad arrendersi e allora ci vuole una terza, risolutiva, tripla di Diomede per evitare inutili palpitazioni finali. Il resto è gestione dei possessi, anche perché Conti e Ponziani hanno la mano calda. I rossoblu vanno anche a +23. Coach Olive concede spazio e minuti agli under, oltre Carone, Cianci, Porcelluzzi e Liace fino all’ultima sirena che certifica il 91-73 finale. E domenica si va a Monopoli per continuare la corsa verso la zona playoff e la post season.