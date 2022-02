Blitz antimafia “Levante”, coinvolti nove tarantini

Sono in tutto nove i tarantini coinvolti nel maxi blitz “Levante” concluso martedì 15 febbraio con l’esecuzione di 75 provvedimenti restrittivi in dieci regioni italiane. Soltanto uno è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, Angelo Basile di 71 anni, ai domiciliari sono stati sottoposti Massimo e Giovanni Camerino, Cosimo e Ilario De Giorgio, Cosimo Pizzolante e Luana Cervelli, un indagato è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi per tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria, o comunque alla caserma dei Carabinieri del comune di residenza. Mentre un altro è indagato a piede libero.

Le misure restrittive sono scattate su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari a conclusione delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economicofinanziaria di Bari della Guardia di Finanza nei confronti di una presunta associazione dedita al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’emissione di fatture false, alla consumazione di reati tributari, alla frode fiscale, all’intestazione fittizia di beni e di valori. Sono 59 le ordinanze di custodia cautelare, delle quali 44 ai domiciliari, eseguite nei confronti dei presunti esponenti del gruppo criminale fra i quali figurano anche imprenditori, professionisti e pubblici ufficiali. Le misure emesse dal gip del Tribunale di Bari, invece, in totale sono 75, fra le quali anche 14 obblighi di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. I militari delle Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni del valore di 18 milioni di euro. Complessivamente gli indagati in tutta Italia sono 84.

Nell’inchiesta sino coinvolti anche numerosi colletti bianchi incensurati di Bari e di altre regioni italiane. Stando alla ricostruzione dell’accusa, il genio criminale di alcuni dei soggetti coinvolti si sarebbe associato alla competenza professionale di altri soggetti, molti dei quali privi di precedenti penali, che avrebbe dato vita al vasto raggiro.