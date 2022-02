Bloccata una motonave che batte bandiera di Singapore

A poco più di 48 ore dall’ultima detenzione di una motonave da carico straniera, nel mirino del nucleo ispettivo “Port Stat Control” della Guardia Costiera di Taranto, composta anche da personale della Capitaneria di porto di Bari, è finita una nave portarinfuse battente bandiera singaporiana con una stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate, giunta nel porto di Taranto il 07 febbraio e fermata per gravi carenze nella sicurezza della navigazione e nella prevenzione dell’inquinamento marino. L’unità, sulla base delle informazioni acquisite dalla banca dati europea in gergo tecnico “Thetis”, è stata, infatti, sottoposta ad un’ispezione estesa obbligatoria che prevede l’esecuzione di accertamenti più approfonditi a cui sono soggette alcune tipologie di navi, come previsto dalla vigente normativa nazionale ed europea di settore.

Nel corso delle verifiche poste in essere sono emerse ben 26 deficienze di cui più della metà hanno costituito fondato motivo per il blocco della stessa. Tra le irregolarità riscontrate si segnala il difettoso funzionamento di alcune porte tagliafuoco, di una parte dei rilevatori antifumo delle stive del carico e delle serrande antincendio nonché di un idrante dal quale è fuoriuscito una copiosa quantità di acqua a seguito dell’avvio della pompa di emergenza antincendio. Inoltre pessime sono risultate le condizioni di pulizia dell’estrattore fumi della cucina piena di grasso con il grave rischio di innesco di un incendio, in avanzato stato di deterioramento alcune cime di ormeggio oltreché uno stivaggio non corretto di una rilevante quantità di rifiuti prodotti a bordo in difformità a quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento marino denominata “Marpol”.