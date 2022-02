La clausola dei diciotto contratti

«A Taranto c’è un’azienda di call center che lavora per conto di Enel Energia che offre ai collaboratori un contratto in cui si sostiene che la paga oraria è quella prevista dall’accordo nazionale per i contratti a progetto (circa 8 euro l’ora) ma con una “piccola” clausola: la paga viene rispettata solo se il lavoratore riesce a produrre, per conto dell’azienda, ben 18 contratti… se non raggiunge questo livello di produttività, ha diritto solo ad un rimborso di 250 euro al mese». La denuncia arriva da Andrea Lumino, segretario della Slc Cgil di Taranto.

«Conti alla mano, se si lavora circa 80 ore al mese (20 ore alla settimana per 4 settimane) senza raggiungere i 18 contratti, il lavoratore, che ha effettivamente sacrificato tempo e lavoro, percepisce un “rimborso spese” (così come riportato in bustapaga) di circa 3 euro l’ora». «E sorvoliamo (solo per non infierire ulteriormente) sulla fattispecie per la quale, in questa “azienda”, la formazione per lavorare (5 giorni) e la prova (prova con un contratto a progetto?) non sono retribuiti». «Come Slc Cgil di Taranto non fermiamo quella che è stata una delle nostre battaglie di questi anni: anche questa azienda è stata denunciata da noi ed auspichiamo un rapido intervento delle forze dell’ordine». «Auspichiamo quindi un rapido intervento degli organi di vigilanza – conclude il segretario della Slc Cgil di Taranto, Andrea Lumino – e chiediamo ad Enel Energia di non dirci che non sa (abbiamo contratti e bustepaga): piuttosto intervenga, tolga appalto a questa “società” e garantisca assorbimento di quei lavoratori sul territorio a condizioni normali e dignitose». «Noi, come Slc Cgil di Taranto, ci siamo e facciamo la nostra parte: ci auguriamo che anche Enel e lo Stato facciano la loro».